به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پردیس فناوری دفاعی مازندران در شهرستان آمل گفت: هم اکنون این همکاری به صورت رسمی با مسئولان مراکز آموزشی و دانشگاه های مازندران در بازدید روز دوشنبه اعلام شده و وزارت دفاع در این راستا با دانشگاه مازندران همکاری خوبی در این بخش خواهد داشت.
وی افزود: پیش از این وزارت دفاع با دانشگاه صنعتی بابل در زمینه طرح ها و ابتکارات نو دانشجویان این دانشگاه در زمینه تولیدات دفاعی و نظامی همکاری داشته و دارد.
وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: این وزارتخانه به طور مرتب در بخش پایان نامه پژوهشی و ابتکارات دانشجویان سراسر کشور همکاری دارد و تلاشهای خوبی در سالهای اخیر بین وزارت دفاع و دانشجویان و استادان دانشگاه های کشور صورت گرفته است.
وحیدی به بازدید خود از دستاوردهای علمی و دفاعی پردیس فناوری دفاعی مازندران در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: در این پردیس کارهای خوبی انجام و بخشی از کارهای ارائه شده در این مجموعه به تولید رسیده است.
وی اضافه کرد: پردیس فناوری مازندران در شهرستان آمل در مدت کوتاهی از فعالیت خود با جمع کردن نخبگان این استان کارهای جدید و نو در بحث دفاعی شروع کرده و نشان داده زمینه های رشد و توسعه خوبی در موضع دفاعی خواهد داشت.
وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: شهرستان آمل دراین بخش ظرفیتهای بالایی برای توسعه فناوریهای دفاعی دارد و باید با حمایت مسئولان شهرستان این ضرفیت ها بیشتر شناسایی شود.
وحیدی یادآورشد: هم اکنون شش پردیس فناوری دفاعی در کشور وجود دارد.
وحیدی خبر داد:
همکاری وزارت دفاع با دانشگاههای مازندران برای ارتقاء فناوریهای دفاعی
آمل - خبرگزاری مهر: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با دانشگاههای مازندران برای پذیرش طرح های فناوریهای دفاعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ احمد وحیدی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پردیس فناوری دفاعی مازندران در شهرستان آمل گفت: هم اکنون این همکاری به صورت رسمی با مسئولان مراکز آموزشی و دانشگاه های مازندران در بازدید روز دوشنبه اعلام شده و وزارت دفاع در این راستا با دانشگاه مازندران همکاری خوبی در این بخش خواهد داشت.
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