برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در قدس/ شهروندان از همکاری با دلالان خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن چیبایی اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز ضمن آسیب جدی به مبلمان شهری و شهرسازی در هر منطقه مشکلاتی را برای صاحبان بنا و شهروندان ایجاد می کند.

وی از دیگر آثار زیانبار و مهم ساخت وسازهای غیرمجاز را در معرض خطر جدی قرار دادن جان مردم اعلام کرد و افزود: این امر مشکلات صاحبان اینگونه املاک را دو چندان می کند و سرمایه گذاری این افراد کاملا در خطر نابودی است.

برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در قدس

چیبایی با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه گفت: با توجه به پیگیری های جدی و با حمایت شورای تامین و نیروی انتظامی شهرستان، هم اکنون ساخت و ساز غیر مجاز در شهرقدس در حال کنترل است.

سرپرست شهرداری قدس اظهار داشت: فرهنگ سازی و تسهیل در شرایط صدور پروانه ساخت توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری قدس از جمله دلایل رعایت ساخت و ساز در این شهر به شمار می رود.

رفع مشکل ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند نگاه همه جانبه مسئولان است

وی ادامه داد: تاکنون نیز شهرداری قدس با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان قدس بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز را شناسایی ، پیشگیری و کنترل کرده و این روند همچنان با جدیت در حال انجام است.

این مسئول حل این معضل را نیازمند نگاهی همه جانبه و واقع گرایانه دانست و تاید کرد: تعامل، همکاری و رسیدن به وحدت رویه بین مسئولان ذیربط اعم از شهرداری، شورای اسلامی شهر، دستگاه های نظارتی و همچنین مشارکت و همکاری شهروندان نقش بسزایی در رفع این معضل دارد.

شهروندان از همکاری با دلالان خودداری کنند

چیبایی از شهروندان درخواست کرد با مراجعه به شهرداری و طی مراحل قانونی و دریافت مجوز نسبت به ساخت بنا اقدام کرده و از همکاری با دلالان ساخت و ساز غیرمجاز خودداری کنند.