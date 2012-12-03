روابط عمومی در ارتباط بهتر بین مردم و مسئولان نقش محوری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان کردستان افزود: هزینه کردن در فعالیت های روابط عمومی البته به دور از اسراف یک نوع سرمایه گذاری برای ادارات در جلب رضایت عمومی هر چه بهتر مردم و ارباب رجوع است.

وی جایگاه روابط عمومی را در ادارات بالاترین جایگاه عنوان کرد و افزود: مسئولین روابط عمومی ها باید به عنوان مشاورین ارشد مدیران ادارات با اطلاع کامل از فعالیت های اداره در همه محافل عمومی و رسانه ای از عملکرد و برنامه های اداره خود دفاع کنند.

استاندار کردستان به مظلومیت دستگاه های دولتی در شرایط کنونی که ایران اسلامی در جبهه های جنگ اقتصادی نظام علیه دشمنان به سر می برد اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها باید به عنوان افسران نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضاسازی های غلط و لطمه زدن به عملکرد دستگاه های دولتی از سوی برخی افراد بی اطلاع در فضای رسانه ای دفاع کنند.

همه اقدامات و خدمات دولت در کردستان اطلاع رسانی نمی شود

شهبازی اظهار داشت: متاسفانه با وجود همه تلاش های دولتمردان و مدیران زحمتکش دولت در ارائه خدمات صادقانه و تسریع در روند توسعه در بسیاری از زمینه ها برخی با اقدامات و سخنان مغرضانه خود سعی در کم رنگ جلوه دادن خدمات دولت دارند و بر این اساس به منظور شفاف سازی و روشنگری جامعه روابط عمومی ها باید آگاهانه وارد عرصه اطلاع رسانی شده و واقعیت های عینی خدمات دولت را منعکس کنند.

وی تقویت بخش ارتباطات مردمی در ادارات را بسیار ضروری خواند و گفت: روابط عمومی ها به عنوان متولیان این بخش باید تلاش کنند که مدیران استان علاوه به برگزاری جلسات ارتباطات مردمی در محل کار به محافل عمومی، مساجد، خیابان و اماکن عمومی بروند و از نزدیک با مسایل و مشکلات حوزه کاری خود در بطن جامعه مطلع شوند.

وی تکنیک ارتباط نزدیک مسوولین با مردم را بهترین راه حل برای جلوگیری از فساد اداری خواند و بیان کرد: فعال بودن روابط عمومی ها در این بخش و برقراری ارتباط بیشتر با مردم موثر ترین اقدام در جلوگیری از فساد اداری است، چرا که ارتباط مردم با مسئولین نزدیک است و کوچکترین اتفاقات به مدیران انعکاس داده می شود.

وی به خصوصیات اخلاقی برخی از مدیران استان کردستان اشاره کرد و افزود: شاید برخی از مدیران تنها با هدف جلب رضایت خداوند متعال شبانه روزی تلاش کنند و اسراری بر تبلیغات و اطلاع رسانی عملکرد خود نداشته باشند، اما این رسالت مسئولین روابط عمومی ادارات است که برای دفاع از عملکرد اداره و مدیر خود از هیچ کوششی دریغ نکند.

روابط عمومی ها از فضای سایبر برای اطلاع رسانی بهتر استفاده کنند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: در حال حاضر فضای سایبری بهترین فرصت برای انعکاس عملکرد و اطلاعات دستگاه های اجرایی است که روابط عمومی ها باید به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.

قباد میمنت آبادی افزود: مسئولین روابط عمومی همه ادارات دولتی و نهادهای انقلابی که فاقد سایت اطلاع رسانی هستند می توانند با مراجعه به سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ایجاد این فضای الکترونیکی به صورت قانونی اقدام کنند.

به گفته وی گرفتن مجوز و قانونی بودن سایت ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشتیبانی می شود و امکان هرگونه سوء استفاده سودجویان در این فضا به حداقل می رسد پس لازم است سایت همه افراد حقیقی و حقوقی قانونی باشد و در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شود.

استحکام بخشی فعالیت های روابط عمومی ها در کردستان

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان کردستان، هدف اصلی این نشست ها را انسجام بخشیدن به فعالیت روابط عمومی ها و تقویت فعالیت اطلاع رسانی در دستگاه های اجرایی استان اعلام کرد.

مرتضی جوانمردی گفت: روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی بین دستگاه های اجرایی و مردم نقش مهمی در اطلاع رسانی برنامه های و اقدامات نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند.

وی بیان کرد: روابط عمومی ها وظیفه مهم اطلاع رسانی خدمات دولت به مردم و انتقال مشکلات مردم به مسئولان را به عهده دارند، برای تحقق این مهم دستگاه های اجرایی باید به جایگاه روابط عمومی ها توجه بیشتری داشته باشند.

وی توجه به فضای سایبری و تقویت سایت اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی را بسیار ضروری خواند و بر حذف بنرهای تبلیغاتی از سوی دستگاه های دولتی در سطح شهر تاکید کرد.

جوانمردی تعامل و همکاری دستگاه های سطح استان را با شورای هماهنگی روابط عمومی ها ی استان عالی خواند و گفت: بر اساس تصمیم هیات رییسه این شورا، جلسات هم اندیشی روابط عمومی های استان به صورت چرخشی با استقبال ادارات به میزبانی آنها برگزار می شود.

در این نشست تخصصی مسوولین روابط عمومی های سطح استان مسایل و مشکلات حوزه تخصصی خود را با استاندار و اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های مورد بررسی قرار دادند.