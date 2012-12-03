نمایشگاه عکس عاشورایی سوگ آفتاب در وحدتیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه عکس عاشورایی که به نام سوگ آفتاب نامگذاری شده است و در حسینیه اعظم شهر وحدتیه از توابع شهرستان دشتستان گشایش یافته است 35 عکس فاخر با موضوع عاشورا به معرض دید عموم قرار داده شده است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که عصر دوشنبه برگزار شد، فرمانده سپاه، امام جمعه و مردم ولایتمدار و دوستداران امام حسین (ع) شهر وحدتیه حضور داشتند که استقبال بی نظیر آنها در ساعات اولیه آغاز به کار نمایشگاه قابل توجه بود.

آثار این نمایشگاه کاری از هنرمند دشتستانی باقر تقی زاده است که سعی کرده تا از این طریق و با زبان هنر هم عشق و اردات خود را به ائمه اطهار و به ویژه امام حسین (ع) ابراز نماید و دلدادگی مردم این خطه را از سرزمین ایران به امام حسین (ع) را به تصویر بکشد.

موضوعات آثار ارائه شده در این نمایشگاه بیشتر به رشادت و دلاوری شهدای کربلا در روز عاشورا اشاره دارد.

گفتنی است که در حاشیه این نمایشگاه، نمایشگاه کتاب با موضوعات مذهبی و فرهنگی برگزار شده بود و همچنین در قسمتی دیگر نیز بخشی از واقعه روز عاشورا از طریق ساخت ماکت هایی بازسازی شده است.

شایان ذکر است که این نمایشگاه به مدت یک هفته ادامه دارد.