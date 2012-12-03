به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شهرداری قدس، در آستانه فرا رسیدن فصل سرما و آغاز بارش برف و باران، لکه گیری و آسفالت معابر این شهر شدت گرفته است تا مشکلات احتمالی شهروندان در فصل زمستان کاهش یابد.

ترمیم و لکه ‌گیری آسفالت معابر قدس به ترتیب اولویت بندی با جدیت در حال انجام است همچنین آسفالت کوچه‌هایی که توسط سازمان‌های دیگر جهت ارائه‌ی خدمات، حفاری شده بودند و کار آن‌ها به پایان رسیده است، توسط اکیپ دفتر فنی شهرداری قدس، لکه‌گیری و ترمیم می‌شود.

برگزاری کلاسهای علمی در راستای ارتقای خدمات دهی به شهروندان

اداره آموزش و مطالعات شهرداری قدس اقدام به برگزاری کارگاه های درون سازمانی ویژه کارکنان شهرداری قدس و سازمانهای تابعه کرده است. این اداره در راستای ارتقای علمی پرسنل شهرداری خود و بهبود سطح خدمات دهی به شهروندان با همکاری و نظارت استانداری تهران و همچنین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام به برگزاری کلاس ها ی مختلف برای واحدهای مختلف شهرداری کرده است.

بر این اساس قوانین کارگزینی و طرح طبقه بندی مشاغل، آشنایی با قوانین بازرسی و نظارت، مدیریت روابط عمومی، آشنایی با قوانین جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز، انواع درآمدهای شهرداری، بهره وری از نیروی انسانی و نتایج آن، ممیزی املاک و نوسازی از جمله کلاس هایی که بر اساس اولویت زمانبندی برای پرسنل برگزار خواهد شد.

همایش روز جهانی ایدز در قدس برگزار شد

همایش روز جهانی ایدز به همت کمیسیون اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهرقدس و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در فرهنگسرای قرآن و عترت برگزار شد که در آن فریدون طالبی طی سخنانی اظهار داشت: یکی از عمده‌ترین روش‌های ابتلا به این بیماری استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی است اما رفتارهای پرخطر به عنوان روش دیگر که تا سال‌ها کتمان می ‌شد، این‌روزها رشد چشمگیری داشته است به‌ طوری که مسئولان کشوری نگرانی‌هایشان HIV را کتمان نمی‌کنند و در تلاشند برنامه‌های پیشگیرانه بیشتری برای پوشش جمعیت سالم کشور اجرا کنند.

وی اشاره به رشد دو برابری ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی ناسالم خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۴ هزار و ۷۳۵ مورد بیمار مبتلا به ایدز گزارش شد که نرم‌افزار تخمینی ایدز، این عدد نزدیک ۹۳ هزار و ۲۵۰ بیمار محاسبه کرده بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهرقدس با اشاره به افزایش ۴ درصدی بروز ایدز در میان زنان، ادامه داد: همسران معتادان و زندانیان، زنان معتاد، زنان با شرکای جنسی متعدد یا خارج از چهارچوب خانواده و همسران بیماران مبتلا به ایدز چهار دسته از زنانی هستند که نسبت به ابتلای به این بیماری آسیب‌‌پذیر هستند.