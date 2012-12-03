بانوان کوهنورد ایلامی به ارتفاعات "شره زول" صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول هیئت کوهنوردی استان ایلام گفت: این برنامه ورزشی در آستانه فرا رسیدن 16 آذرماه روز دانشجو برگزار شده است.

علی پاشاپوریان افزود: در این برنامه ورزشی 60 نفر از بانوان کوهنورد شرکت داشتند.

وی ادامه داد: این کوهنوردان مسیر دو هزار متری این ارتفاعات را در مدت حدود شش ساعت پیمودند.

لاشه دو راس بز وحشی در مهران کشف شد

مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت: چهار شکارچی غیرمجاز هنگام تخلف و ورود به منطقه ممنوع مرزی این شهرستان دستگیر شدند.

غلامحسین کاظمی اعلام کرد: این شکارچیان متخلف با ورود غیر قانونی به مناطق مرزی استان ایلام در محدوده شهرستان سرحدی مهران اقدام به شکار غیر قانونی کرده بودند.

وی ادامه داد: نیروهای هنگ مرزبانی پس از ورود غیرمجاز این افراد به منطقه ممنوع، آنان را دستگیر و تحویل دستگاه قضایی استان دادند.

35 میلیارد ریال برای اشتغالزایی نیازمندان ایلام اختصاص یافت

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایلام گفت: 35 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال برای مددجویان زیر پوشش این نهاد در سال جاری اختصاص یافته است.

رضا دستیاری افزود: اعتبار مذکور به منظور پرداخت 600 مورد تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان جویای شغل این نهاد اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: تسهیلات با سرانه حداکثر 100میلیون ریال به مددجویان پرداخت خواهد شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایلام شغل های ایجاد شده از محل پرداخت این تسهیلات را در زمینه های مختلف خرید خودرو، کشاورزی و دامداری، صنعت، صنایع دستی و .. عنوان کرد.

ظرفیت های اقتصادی بخش کشاورزی ایلام شکوفا می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: ظرفیت های اقتصادی بخش کشاورزی این استان با حمایت از طرح های کارشناسی شده شکوفا می شود.

عبدالرضا بازدار در نشست کارگروه طرح توسعه کشاورزی در ملکشاهی اعلام کرد: این استان به سبب شرایط جغرافیایی، آب و خاک دارای شرایط مطلوبی برای توسعه همه جانبه بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: مهمترین رویکرد کارگروه طرح توسعه بخش کشاورزی، استفاده بهینه از ظرفیت ها و شکوفایی توانمندی های این بخش است.

ایلام فرصت های مطلوبی برای سرمایه گذاری دارد

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: این استان دارای شرایط و فرصت های مطلوبی برای سرمایه گذاری است.

حسین بهرامی نیا اعلام کرد: مطالعات نشان می دهد استان ایلام از ظرفیت های بالقوه ای در بخش های مختلف اقتصادی، علمی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است

.وی ادامه داد: این استان همچنین از شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز و منابع طبیعی برخوردار است که باید از این مزیت به نحو شایسته ای استفاده شود.

حمایت از تولید و توسعه فرصت های شغلی نیازمند پیشنهادهای کارشناسی است

استاندار ایلام گفت: حمایت از تولید، توسعه فرصت های شغلی و جذب سرمایه ها نیازمند پیشنهادهای کارشناسی و طرح نقدهای علمی شفاف از سوی اعضای شورای اشتغال استان است.

محمود عباس زاده در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان خطاب به مدیران حاضر اعلام کرد: اعضا از این پس در نشست های بعدی، به صورت توام پیشنهادهای کارشناسی و نقدهای شفاف برای حمایت از تولید، اشتغال و جذب سرمایه در استان ایلام ارائه دهند.

وی توضیح داد: موتور محرکه، جان مایه و نفس تولید؛ مباحث و مسایل مالی است که این تنها با هم افزایی و مسئولیت پذیری بانک های عامل قابل حل است.

21 میلیارد ریال برای توسعه راه های ارتباطی ملکشاهی اختصاص یافت

فرماندار ملکشاهی گفت: 21 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه راه های ارتباطی این شهرستان در سال جاری اختصاص یافته است.

محسن حسن پور افزود: اعتبار مذکور در بخش توسعه و بهسازی آسفالت، رفع نقاط حادثه خیز و نگهداری از راه های این شهرستان هزینه می شود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از این اعتبار نیز برای نصب علائم ایمنی در محورهای ارتباطی ملکشاهی هزینه خواهد شد.