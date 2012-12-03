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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۰

صالحی:

تشکیل شورای دانش‌آموزی باعث ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری می‌شود

تشکیل شورای دانش‌آموزی باعث ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری می‌شود

دیر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش دیر گفت: تشکیل شورای دانش‌آموزی باعث ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری در آنها می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول صالحی عصر دوشنبه در همایش اعضای شوراهای دانش‌آموزی مدارس شهرستان دیر در محل سالن آموزش وپرورش دیر با اشاره به اهداف تشکیل شوراهای دانش‌آموزی در مدارس افزود: شورا به منظور ایجاد زمینه مساعد برای تربیت اجتماعی، تکریم شخصیت دانش آموزان و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: شوراهای دانش آموزی به منظور ایجاد زمینه مساعد برای ارتباط صحیح و مستقیم دانش‌آموزان با اولیای مدرسه و تکریم شخصیت دانش آموزان شکل گرفته و باعث ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در آنان می‌شود.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش نیز گفت: شوراهای دانش آموزی شهرستان دیر یکی از برترین شوراهای دانش‌آموزی در استان به شمار می‌آید به‌طوری‌که سال گذشته پنج مقام برتر استانی را کسب کرده‌اند.

اسماعیل مختار زاده افزود: شورای دانش آموزی در ایجاد روحیه مسوولیت پذیری و بهبود نظام شورا و تصمیم‌گیری موفقیت‌های قابل توجهی کرده است.

عباس میدری کارشناس مسئول فعالیت‌های دانش آموزی هدف از برگزاری این همایش را استفاده از تجارب و طرح های مفید شورای دانش آموزی بیان کرد.

وی گفت: شورای دانش آموزی زمینه‌های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه دانش‌آموزان را فراهم می‌کند و رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان‌ساز اسلام را هدف قرار داده است.

در این همایش روسای شورای دانش آموزی مدارس به ایراد برنامه ها و عملکردهای خود پرداختند.

کد مطلب 1757711

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