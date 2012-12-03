پیروز نشدن تراکتورسازی عادلانه نبود/ پرسپولیس مثل بنفیکا است

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولی‌ویه‌را در نشست خبری بعد از بازی پرسپولیس و تراکتورسازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: تراکتورسازی امروز بازی بزرگی انجام داد و متفاوت نشان داد. همانطور که قبل از بازی هم گفته بودم تیم ما برای بازی کردن هویت پیدا کرده و بازیکنان چیزی را که من می‌خواهم، انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنانم امروز برابر پرسپولیس بازی کاملی را انجام دادند و اگر بدون پیروزی از زمین خارج می‌شدند، برایشان بد بود زیرا عدالت فوتبال رعایت نمی‌شد.

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز در مورد اینکه موفق شد طلسم 40 ساله تراکتورسازی مقابل پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی بشکند افزود: من 35 سال به عنوان بازیکنان و مربی در تیم فوتبال بنفیکای پرتغال بودم. بعضی وقتها این مشکلات برای تیم‌ها پیش می‌آید و در فوتبال طبیعی است.

وی با تاکید بر اینکه ژوزه 15 روز قبل از شروع لیگ به ایران آمده بود و تغییرات زیادی در پرسپولیس انجام داد، به همین خاطر به زمان بیشتری نیاز دارد، ادامه داد: پرسپولیس در حال حاضر مثل بنفیکا در پرتغال است و مدتی است که نمی‌تواند پیروز شود. همین تیم سپاهان را دو سال پیش شکست داد و ساختار خیلی خوبی داشت با این حال آنها حالا به زمان بیشتری نیاز دارند.

یکی از خبرنگاران خطاب به سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت رکوردشکنی مربیان پرتغالی در فوتبال ما خوش یمن نبوده است همانند رکورد شکست تیم ملی فوتبال ایران با کی‌روش مقابل لبنان که اولیویرا به این موضوع اینگونه پاسخ داد: من 5 ماه هست در فوتبال ایران هستم و شناخت کوچکی از آن دارم، با این حال به شما می‌گویم مشکل فوتبال ایران مربی نیست.

وی افزود: کی‌روش الان مربی تیم ملی شماست و فردا یک نفر دیگر جای او را می‌گیرد و بعد از جانشین او هم یک سرمربی دیگر می‌آید. این شما خبرنگاران هستید که نقش مهمی را ایفا می‌کنید و فقط نباید به انتقاد کردن بپردازید.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پایان نشست خبری با مانوئل ژوزه روبرو شد و چند ثانیه با سرمربی پرسپولیس به گفتگو پرداخت.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز که امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با پیروزی یک بر صفر تراکتورسازی به پایان رسید.