باز هم آوار یک ساختمان در سمنان حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بی توجهی و رعایت نکردن اصول ایمنی ساخت و ساز در سمنان موجب آوار یک ساختمان بر دو واحد مجاور شد.



در این حادثه به علت تخریب ساختمان و ریزش آوار آن بر روی ساختمان مسکونی مجاورش باعث مسدود شدن درب ورودی منزل مسکونی شده و پنج نفر از ساکنان آن در داخل خانه محبوس شدند.

نجاتگران آتش نشانی با حضور در صحنه حادثه با ایجاد حریم ایمنی، ارزیابی کلی ساختمان، اتخاذ تدابیر لازم ایمن سازی و تثبیت منطقه خطر، شروع به آواربرداری با استفاده از بیل مکانیکی و وسایل مخصوص آوار برداری کردند.

گفتنی است این حادثه به دلیل بی احتیاطی و عدم نظارت کافی بر روند کار رخ داد اما به کسی آسیبی نرسید.

خودرو سواری پژو در سمنان طعمه حریق شد

یک دستگاه خودروی سواری پژو در بلوار قائم دچار حریق شد و تا رسیدن تیم آتش نشانی، تعدادی از شهروندان با استفاده از دستگاه های خاموش کننده پودری اقدام به خاموش کردن حریق خودروی مذکور کردند.

بعد از حضور اکیپ آتش نشانی و ایمن سازی محیط با استفاده از آب، حریق خودروی سواری را به طور کامل مهار و با خنک کردن محفظه موتور آن خطر انفجار نیز از بین رفت.

گفتنی است وجود یک دستگاه خاموش کننده پودری داخل خودرو می تواند در زمان حوادث از بروز خسارت جبران ناپذیر جلوگیری کند.



خروج انگشتان دست دختر بچه سمنانی از محفظه بخاری



دست دختر بچه پنج ساله سمنانی توسط ماموران آتش نشانی از محفظه بخاری نجات پیدا کرد.



این کودک پنج ساله به علت کنجکاوی دست خود را به داخل محفظه بخاری برده و ساعاتی باعث ایجاد رعب، وحشت و آسیب دیدگی خود شد.

در این حادثه آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه امداد و نجات با برش قسمتی از محفظه بدون آسیب رساندن به انگشتان کودک و در کوتاه‏ترین زمان ممکن دست کودک خردسال از داخل محفظه خارج کردند.