فینال مسابقات قهرمانی شطرنج در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال مسابقات قهرمانی شطرنج کشور با حضور 34 نفر از اساتید بزرگ بین ‌المللی، فیده و دارای ریتینگ بین المللی از 17 لغایت 26 ماه جاری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می ‌شود.

مراسم افتتاحیه این مسابقات پنج شنبه ساعت 18 در تالار امام رضا (ع) برگزار می‌ شود.

همچنین به مناسبت 16 آذرماه یک دوره مسابقات شطرنج (ویژه دختران و پسران دانشجو) به میزبانی دانشگاه سیستان ‌و‌ بلوچستان برگزار می‌ شود.

این دوره از مسابقات با شرکت 100 دانشجوی پسر و 100 دانشجوی دختر و با حضور احسان قائم مقامی استاد بزرگ بین ‌المللی در بخش (پسران) و شادی پریدر عضو اسبق تیم ملی بانوان و مربی کنونی تیم ملی در بخش (دختران) و نماینده فدراسیون شطرنج فریدون اسکندری پنج شنبه ساعت 13 در دانشکده مهندسی برگزار می ‌شود.

در این مسابقات معاون وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل ورزش و جوانان استان حضور خواهند داشت.

مسابقات سیمولتانه گونه ای از مسابقات شطرنج به صورت گروهی است که در آن یک استاد مطرح به صورت همزمان با شرکت کنندگان متعددی به رقابت می ‌پردازد.