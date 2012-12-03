اوباما اعتنایی به انتقادها ندارد/تمجید دوباره رئیس جمهور از رایس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، انتخاب نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور همچنان محل مناقشه گروههای سیاسی در آمریکا است.

در حالی که برخی سیاستمداران و اعضای کنگره آمریکا "سوزان رایس" را گزینه مناسبی برای جانشینی "هیلاری کلینتون" نمی دانند، "باراک اوباما" نظر دیگری دارد.

اوباما در آخرین اظهارات خود بار دیگر از عملکرد رایس در سازمان ملل متحد دفاع کرده و حتی گفته است از آنچه که این دیپلمات زن در طول ماموریتش به عنوان نماینده آمریکا در این سازمان انجام داده، به خود می بالد.

این در حالی است که بسیاری از دیپلماتهای کارکشته آمریکایی رایس را فاقد وجاهت و تجربه لازم برای تصدی گری وزارت خارجه می دانند.

یکی از اصلی ترین انتقادهای وارد به رایس پیشینه غیردیپلماتیک وی و نیز اشتباهات فاحشش به ویژه در جریان اظهار نظر در مورد حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی عنوان شده است.

با این حال، گویا انتقادها تاثیری در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای معرفی رایس به عنوان وزیر خارجه جدید این کشور نداشته است.