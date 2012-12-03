تولید دو هزار تن گوشت مرغ صنعتی در رودسر /معرفی سردارجنگل در کتابهای درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان الله مشتاق ارزش اقتصادی این میزان تولید را 70 میلیارد ریال اعلام و پیش بینی کرد: تولید گوشت مرغ صنعتی تا پایان سال جاری دراین شهرستان به چهارهزارتن افزایش یابد.

به گفته مشتاق، شهرستان رودسر از نظر تولید گوشت مرغ صنعتی در استان گیلان جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.

توزیع 135 تن کود شیمیایی بین کشاورزان

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه از توزیع 135 تن انواع کود شیمیایی از اول آذر ماه تاکنون بین کشاورزان این شهرستان خبر داد.

گودرز کمال پور گفت: توزیع این میزان کود شیمیایی از سوی شش شرکت تعاونی روستایی، شش شرکت تعاونی تولیدی و دو شرکت بخش خصوصی انجام گرفته است.

وی اظهارداشت: امسال این شهرستان در فصل زراعی جدید دارای هفت هزار تن سهمیه در زمینه دریافت انواع کودهای شیمیایی است.

مدیرجهاد کشاورزی آستانه اشرفیه یادآور شد: هم اکنون نیز روند توزیع کودهای شیمیایی بین کشاورزان این شهرستان ادامه داشته و پیش بینی می شود تا پایان سال 80 درصد سهیمه مورد نظر توزیع شود.

بارش 453 میلی متر باران در دو ماه اول پائیز

کارشناس هواشناسی بندرانزلی گفت: مهر و آبان ماه امسال 453 میلی متر باران در شهرستان بارید. حمید رضا پادگان افزود: این میزان نسبت به هزار و 13 میلی متر باران مدت مشابه پارسال کاهش چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به این که به طور میانگین 520 میلی متر باران در این دو ماه در انزلی باریده است، اظهارداشت: ادامه بارندگی می تواند در ماه های بعد جبران شود.

شهرستان انزلی با حدود هزار و 900 میلی متر متوسط بارندگی سالانه رکورد دار میزان بارندگی در کشور است و پس از انزلی بابلسر و رامسر از شهرهای رکوددار محسوب می شوند.

لغو دیدار امروز تیم های داماش و استقلال تهران

بازی تیم های فوتبال داماش گیلان و استقلال تهران با 24 ساعت تاخیر فردا برگزار می شود. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال کشور اعلام کرد: به دلیل لغو پرواز تیم استقلال از تهران به رشت این بازی با 24 ساعت تاخیر فردا برگزار خواهد شد.

این در حالیست که غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ دیشب گفته بود که استقلال باید بصورت زمینی خود را به رشت برساند و دلیلی برای لغو یا تاخیر در بازی وجود ندارد.

معرفی سردارجنگل درکتابهای درسی

استاندارگیلان گفت: معرفی صحیح شخصیت میرزا کوچک خان جنگلی و مفاخر برجسته باید از کتاب ‌های درسی در مدارس آغاز شود.

کیهان هاشم ‌نیا افزود:این جامع پذیری باید از مدارس آغاز شود و تنها اکتفا کردن به یک عکس در مدارس کافی نیست بلکه معلمان باید میرزا را بشناسند و در کتاب‌ های درسی شخصیت میرزا به درستی معرفی و تدریس شود.

وی اظهار داشت: بجای اینکه یک شخصیت غیرفرهنگی از سوی رسانه های غربی معرفی شود و نامش بر لباس فرزندان این مرزو بوم حک شود باید با شناخت کامل و معرفی صحیح از میرزا و دیگر شخصیت‌ های افتخارآفرین کشور به جوانان این سرزمین الگو ارائه کنند.

توزیع بسته فرهنگی بین دانش آموزان انزلی

شهرداری و شورای اسلامی شهر انزلی به منظور ترویج فرهنگ دینی سه هزار بسته فرهنگی تهیه و میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی توزیع کردند.

این بسته حاوی لوح فشرده سخنرانی حجت الاسلام آقا تهرانی و رفیعی به همراه یک وسیله ورزشی و کتاب تفسیر سوره مبارکه حجرات حجت الاسلام قرائتی است.