به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست با تاکید بر اینکه طرح اینگونه مسائل تنش آمیز کمکی به روابط و منافع مشترک نخواهد کرد، ابراز امیدواری کرد دولت امارات در جهت همکاری ها و همگرائی منطقه ای که در راستای خدمت به منافع کشورها و مردم آن و تحکیم ثبات و امنیت این منطقه حیاتی است، حرکت کرده و از دامن زدن به اینگونه مسائل در شرایطی که منطقه خلیج فارس نیاز به آرامش و صلح برای توسعه و شکوفائی اقتصادی دارد، اجتناب کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاری ها میان ایران و کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله امارات عربی متحده براساس اصول حسن همجواری ، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر خاطرنشان کرد: ایران برای گسترش و تقویت روابط و همکاریهای دوستانه با کشورهای حوزه خلیج فارس هیچگونه محدودیتی قائل نبوده و همواره از گفتگوی منطقی با کشورهای منطقه بمنظور رفع سوء تفاهمات احتمالی استقبال کرده است.