18 گسل فعال در کرمان/ لزوم رعایت تدابیر ایمنی توسط مردم

محمد جواد کامیاب در گفتگو با مهر اظهارداشت: مرکز زمین لرزه 30 کیلومتری شهر کرمان بود و به دلیل نزدیکی به شهر کرمان و عمق کم به شدت شهر را نیز لرزاند.

وی تصریح کرد: همه مناطق زلزله زده ارزیابی شده است و مشکلی در زمینه خسارات جانی مشاهده نشده و تنها برخی خانه های خشت و گلی و قدیمی در روستاها ترک خورده اند.

کامیاب به ساخت و ساز و مقاوم سازی در روستاهای استان کرمان اشاره کرد و گفت: همین مسئله شدت خسارات در زمین لرزه های اخیر استان کرمان را کاهش داده است.

معاون استاندار کرمان افزود: هفت اکیپ ارزیاب از ساعات اولیه زلزله فعال شدند و هم اکنون نیز گروههای امدادی در روستاها مستقر هستند.

وی با اشاره به پس لرزه ها و اینکه زمین لرزه قابل پیش بینی نیست گفت: مردم باید با دقت فراوان تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

وی مقاوم سازی را بهترین راه برای مقابله با زمین لرزه ها دانست و گفت: از مردم مناطق زلزله زده می خواهیم که در خانه های غیر مقاوم حضور نداشته و هوشیاری خود را طی ساعات آینده حفظ کنند.

وی خسارات مالی را در ارزیابی های اولیه کم عنوان کرد و گفت: نتایج نهایی میزان تلفات به زودی اعلام خواهد شد.