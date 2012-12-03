۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۱

کامیاب خبر داد:

18 گسل فعال در کرمان/ لزوم رعایت تدابیر ایمنی توسط مردم

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به زمین لرزه 5 ریشتری کرمان و ادامه پس لرزه ها گفت: مردم مناطق زلزله زده تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

محمد جواد کامیاب در گفتگو با مهر اظهارداشت: مرکز زمین لرزه 30 کیلومتری شهر کرمان بود و به دلیل نزدیکی به شهر کرمان و عمق کم به شدت شهر را نیز لرزاند.

وی تصریح کرد: همه مناطق زلزله زده ارزیابی شده است و مشکلی در زمینه خسارات جانی مشاهده نشده و تنها برخی خانه های خشت و گلی و قدیمی در روستاها ترک خورده اند.

کامیاب به ساخت و ساز و مقاوم سازی در روستاهای استان کرمان اشاره کرد و گفت: همین مسئله شدت خسارات در زمین لرزه های اخیر استان کرمان را کاهش داده است.

معاون استاندار کرمان افزود: هفت اکیپ ارزیاب از ساعات اولیه زلزله فعال شدند و هم اکنون نیز گروههای امدادی در روستاها مستقر هستند.

وی با اشاره به پس لرزه ها و اینکه زمین لرزه قابل پیش بینی نیست گفت: مردم باید با دقت فراوان تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

وی مقاوم سازی را بهترین راه برای مقابله با زمین لرزه ها دانست و گفت: از مردم مناطق زلزله زده می خواهیم که در خانه های غیر مقاوم حضور نداشته و هوشیاری خود را طی ساعات آینده حفظ کنند.

وی خسارات مالی را در ارزیابی های اولیه کم عنوان کرد و گفت: نتایج نهایی میزان تلفات به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1757729

