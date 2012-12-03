محمد مهدی جمال‌نژاد دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به اصفهان گفت: قرار است رئیس جمهور کشورمان تا دقایقی دیگر از ورزشگاه نقش‌جهان بازدید کند و در حال حاضر احمدی‌نژاد در مسیر ورزشگاه نقش‌جهان است.

وی ادامه داد: قرار است احمدی‌نژاد از روند ساخت این ورزشگاه بازدید کرده و دستورات لازم را برای تسریع ساخت این ورزشگاه بدهد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان اضافه کرد: تلاش می‌کنیم که در این بازدید، زمینه پرداخت بودجه 18 میلیارد تومانی اختصاص یافته به ورزشگاه نقش‌جهان را نیز بگیریم.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.