محمد مهدی جمالنژاد دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به اصفهان گفت: قرار است رئیس جمهور کشورمان تا دقایقی دیگر از ورزشگاه نقشجهان بازدید کند و در حال حاضر احمدینژاد در مسیر ورزشگاه نقشجهان است.
وی ادامه داد: قرار است احمدینژاد از روند ساخت این ورزشگاه بازدید کرده و دستورات لازم را برای تسریع ساخت این ورزشگاه بدهد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان اضافه کرد: تلاش میکنیم که در این بازدید، زمینه پرداخت بودجه 18 میلیارد تومانی اختصاص یافته به ورزشگاه نقشجهان را نیز بگیریم.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.
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