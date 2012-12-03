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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۵۸

جمال‌نژاد در گفتگو با مهر:

احمدی‌نژاد دستور تسریع ساخت ورزشگاه نقش‌جهان را می‌دهد/ بازدید رئیس جمهور از نقش‌جهان

احمدی‌نژاد دستور تسریع ساخت ورزشگاه نقش‌جهان را می‌دهد/ بازدید رئیس جمهور از نقش‌جهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: رئیس جمهور تا دقایقی دیگر وارد ورزشگاه نقش‌جهان می‌شود تا برای تسریع ساخت این ورزشگاه دستور بدهد.

محمد مهدی جمال‌نژاد دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به اصفهان گفت: قرار است رئیس جمهور کشورمان تا دقایقی دیگر از ورزشگاه نقش‌جهان بازدید کند و در حال حاضر احمدی‌نژاد در مسیر ورزشگاه نقش‌جهان است.

وی ادامه داد: قرار است احمدی‌نژاد از روند ساخت این ورزشگاه بازدید کرده و دستورات لازم را برای تسریع ساخت این ورزشگاه بدهد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان اضافه کرد: تلاش می‌کنیم که در این بازدید، زمینه پرداخت بودجه 18 میلیارد تومانی اختصاص یافته به ورزشگاه نقش‌جهان را نیز بگیریم.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 1757737

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