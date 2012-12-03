احمدی نژاد مطالبات اصلی مردم را بررسی می کند

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بی شک پروژه مترو و ورزشگاه نقش جهان از مطالبات مردم و مسئولان است که این امر در دستور کار برنامه رئیس جمهور قرار گرفته، چنانچه وی از این پروژه ها بازدید خواهد کرد و در جریان امور آن قرار می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای قابل توجه موسسه رویان که در سطح ملی و بین المللی فعالیتهای قابل توجهی را به انجام داده است اظهار داشت: رئیس جمهور همچنین در روز سه شنبه از موسسه رویان بازدید خواهد داشت و مسئولان استان نیز موضوع مصلی اصفهان را با رئیس جمهور مطرح خواهند کرد.