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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۳۶

اسماعیلی:

احمدی نژاد مطالبات اصلی مردم را بررسی می کند

احمدی نژاد مطالبات اصلی مردم را بررسی می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: مطالبات اصلی مردم اصفهان در سفر رئیس جمهور به استان بررسی خواهد شد.

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بی شک پروژه مترو و ورزشگاه نقش جهان از مطالبات مردم و مسئولان است که این امر در دستور کار برنامه رئیس جمهور قرار گرفته، چنانچه وی از این پروژه ها بازدید خواهد کرد و در جریان امور آن قرار می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای قابل توجه موسسه رویان که در سطح ملی و بین المللی فعالیتهای قابل توجهی را به انجام داده است اظهار داشت: رئیس جمهور همچنین در روز سه شنبه از موسسه رویان بازدید خواهد داشت و مسئولان استان نیز موضوع مصلی اصفهان را با رئیس جمهور مطرح خواهند کرد.

اسماعیلی گفت: وزرای مرتبط نیز همچون وزیر صنعت، معدن و نیز وزرای راه و شهرسازی و ورزش احمدی نژاد را در این سفر همراهی خواهند کرد.

 

　

کد مطلب 1757739

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