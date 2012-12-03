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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۳۸

عبدی در گفتگو با مهر:

درخواست حل مشکلات مالی از رئیس جمهور/ تنها مشکل ورزشگاه نقش‌جهان بودجه است

درخواست حل مشکلات مالی از رئیس جمهور/ تنها مشکل ورزشگاه نقش‌جهان بودجه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون فنی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی گفت: تنها مشکل کنونی ورزشگاه نقش‌جهان مشکلات بودجه‌ای است و در بازدید امشب از رئیس جمهور تقاضای حل مشکلات مالی را داریم.

حمید عبدی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید رئیس جمهور از ورزشگاه نقش‌جهان که قرار است تا دقایقی دیگر انجام شود، اظهار داشت: مشکلات ورزشگاه نقش‌جهان در حال حاضر تنها در بحث بودجه خلاصه می‌شود و تمام صحبت‌هایی که می‌خواهیم امشب در حضور رئیس جمهور داشته باشیم، در مورد بودجه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز اساسی این است که بودجه به ورزشگاه نقش‌جهان تزریق شود چون واقعا نیازمند بودجه هستیم و امیدواریم با بازدید رئیس جمهور، مشکل بودجه این ورزشگاه حل شود.

معاون فنی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اضافه کرد: قرار است احمدی‌نژاد تا ساعتی دیگر از کل ورزشگاه نقش‌جهان بازدید داشته باشد و ماکت تکمیل شده ورزشگاه را تماشا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ورزشگاه نقش‌جهان یکی از طرح‌های مهر ماندگار است، در این بازدید تنها در مورد مسائل مالی صحبت می‌کنیم.

گفتنی است، رئیس جمهور تا دقایقی دیگر از ورزشگاه نقش‌جهان بازدید خواهد کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 1757745

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