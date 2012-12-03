حمید عبدی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید رئیس جمهور از ورزشگاه نقش‌جهان که قرار است تا دقایقی دیگر انجام شود، اظهار داشت: مشکلات ورزشگاه نقش‌جهان در حال حاضر تنها در بحث بودجه خلاصه می‌شود و تمام صحبت‌هایی که می‌خواهیم امشب در حضور رئیس جمهور داشته باشیم، در مورد بودجه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز اساسی این است که بودجه به ورزشگاه نقش‌جهان تزریق شود چون واقعا نیازمند بودجه هستیم و امیدواریم با بازدید رئیس جمهور، مشکل بودجه این ورزشگاه حل شود .

معاون فنی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اضافه کرد: قرار است احمدی‌نژاد تا ساعتی دیگر از کل ورزشگاه نقش‌جهان بازدید داشته باشد و ماکت تکمیل شده ورزشگاه را تماشا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ورزشگاه نقش‌جهان یکی از طرح‌های مهر ماندگار است، در این بازدید تنها در مورد مسائل مالی صحبت می‌کنیم .

گفتنی است، رئیس جمهور تا دقایقی دیگر از ورزشگاه نقش‌جهان بازدید خواهد کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.