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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۲۶

اوضاع مناطق زلزله زده کرمان عادی است/ رفع اختلال مخابراتی

اوضاع مناطق زلزله زده کرمان عادی است/ رفع اختلال مخابراتی

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از گذشت چند ساعت از زمین لرزه 5 ریشتری کرمان وضع شهر کرمان کاملا عادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت شش ساعت از زمان بروز زمین لرزه 5 ریشتری در کرمان اوضاع شهر کرمان و مناطق زلزله زده آرام است.

تعداد پس لرزه های استان کرمان به هشت مورد رسیده که همگی خفف هستند و قویترین آنها 3.6 ریشتر است که در کرمان روی داده است.

اختلال شبکه مخابراتی در شهر کرمان رفع شده است اما همچنان ارتباط با روستاهای دهستان کوهبنان به سختی انجام می شود بطوریکه ارتباط گروههای امدادی نیز با بی سیم انجام می شود.

مردم نیز با رعایت نکات ایمنی به منازل خود باز گشته اند.

خسارات زمین لرزه نیز بسیار اندک و در حد ترک خوردگی برخی خانه های روستایی است.

با این حال مسئولان شهر کرمان بارها نسبت به رعایت نکات ایمنی طی ساعات آینده توسط مردم شهر کرمان و روستاهای اطراف تاکید دارند.

کد مطلب 1757746

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