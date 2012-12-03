۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۳۱

پس از دیدار با صبا/

تعیین ضرب العجل قاسمپور برای باشگاه مس کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان برای تجدید قراردادش با این تیم ضرب العجل تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور دوشنبه شب پس از دیدار تیمش برابر صبای قم اظهار داشت: نتیجه این بازی برای مس کرمان رضایت بخش نبود و ما می توانستیم در این بازی برنده میدان باشیم.

وی ادامه داد: در صورت کسب سه امتیاز این بازی می توانستیم موقعیت تیم را در جدول بهبود بخشیم.

قاسمپور با اشاره به عدم حضور چند بازیکن مس کرمان به دلیل مصدومیت ابراز داشت: تیم صبای قم بازی خوبی را ارئه داد و توانست یک امتیاز این بازی را به دست بیاورد.

وی ابراز داشت: بازیکنان مس کرمان دارای استعداهای خوبی هستند اما متاسفانه در این بازی نتوانستیم موفق عمل کنیم.

سرمربی مس کرمان گفت: در صورتیکه تا شنبه که روز آغاز تمرینات تیم مس است قرادادم تمدید نشود در تمرینات حاضر نخواهم شد.

دیدار تیم های مس کرمان و صبای قم با نتیجه تساوی صفر بر صفر خاتمه یافت.

