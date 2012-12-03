محمد محمد جواهری دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مالی ورزشگاه نقشجهان که قرار است در بازدید امشب رئیس جمهور از این ورزشگاه به احمدینژاد منتقل شود، اظهار داشت: در حال حاضر 12 میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به این ورزشگاه اختصاص پیدا کرده اما تنها یک میلیارد و دویست میلیون تومان از این مبلغ به دست ما رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه ورزشگاه نقشجهان از طرحهای مهر ماندگار به حساب میآید، 13.5 میلیارد نیز از محل طرحهای مهر ماندگار به این ورزشگاه اختصاص پیدا کرده اما هنوز این بودجه به ما نرسیده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: رئیس جمهور دستور تخصیص کلیه اعتبارات را دادهاند و محرابیان که مسئولیت طرحهای مهر ماندگار را بر عهده دارد نیز دستور تخصیص این بودجه را به سازمان مدیریت و سازمان مدیریت به خزانه صادر کرده و ما منتظر پرداخت بودجه از خزانه هستیم.
وی اضافه کرد: در مجموع از این بودجهها تنها یک میلیارد و دویست میلیون تومان به دست ما رسیده که امیدواریم در بازدید امشب رئیس جمهور، زمینه پرداخت هرچه سریعتر این بودجهها فراهم شود.
گفتنی است، محمد احمدینژاد، رئیس جمهور کشور تا دقایقی دیگر از ورزشگاه نقشجهان اصفهان بازدید خواهد کرد.
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