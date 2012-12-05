مرتضی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که دفتر هیئت فوتبال شهرستان میامی آغاز به کار کرد، گفت: ازآن جا که یکی از قابلیت های بالا ورزشی در شهرستان میامی اختصاص به فوتبال دارد تلاش کردیم تا دفتر هئیت فوتبال را بعد از ارتقاء این شهر به شهرستان راه اندازی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان میامی دارای هفت باشگاه ورزشی- فرهنگی ویژه فوتبال و فوتسال است و تعدادی از این باشگاه ها از جمله باشگاه انصار و قائم (عج) توانسته اند مقام های خوبی را درسطح استان و کشور کسب کنند.

مسئول برگزاری مسابقات هیئت فوتبال شهرستان میامی با اشاره به کارنامه درخشان فوتبال میامی در گذشته ابراز امیدواری کرد با تبدیل این دفتر به هیئت و تلاش و همکاری مردم، مهم ترین مشکلات ورزشی فوتبال شهرستان از جمله نبود زمین چمن، نبود سالن ورزشی استاندارد، خوابگاه ورزشی و ... در سطح شهرستان مرتفع شود.

نوروزی در پایان یادآور شد: هئیت فوتبال شهرستان میامی با سرپرستی ابراهیم نوروزی، قاسم مقنی به عنوان دبیر و حجت الله آقایی به عنوان خزانه دار فعالیت خود را آغاز کرده است.



گفتنی است این دفتر همه روزه از ساعت 16 الی 20 پاسخگوی نیاز فوتبال دوستان در سطح شهرستان میامی است.





