نشست مقامات اروپایی و عربی در ریاض برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، بحرین ریاست نشست غیر رسمی گفتگوی سیاسی میان مسئولان بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را در ریاض به عهده دارد.
این نشست در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار می شود.
حمد احمد عبدالعزیز العامر معاون امور منطقه ای و شورای همکاری وزارت امور خارجه بحرین در این باره گفته بود این نشست سیاسی در چارچوب رویکرد وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری و اتحادیه اروپا برای ایجاد زمینه مشترک برای تفاهم و هماهنگی در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی برگزار می شود که مورد توجه طرفین قرار دارد.
وی اعلام کرد اوضاع و تحولات سوریه، یمن، عراق، ایران و مسائل بین المللی که مهمترین آنها برنامه هسته ای ایران و اثرات آن در منطقه در زمینه امنیتی و زیست محیطی در کنار روند صلح و مسئله فلسطین از مهمترین مسائلی است که در این نشست بررسی خواهد شد.
رسانه رسمی بحرین گزارش داد پادشاهی بحرین، میزبان نشست وزیران شورای همکاری و اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال 2013 خواهد بود که طی آن تمام مسائل سیاسی و اقتصادی مورد اهتمام طرفین و راههای گسترش روابط در کنار آخرین تحولات مربوط به توافقنامه تجارت آزاد میان دو طرف بررسی خواهد شد.
نشست غیر رسمی گفتگوی سیاسی میان مسئولان بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا امروز در ریاض به ریاست بحرین برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، بحرین ریاست نشست غیر رسمی گفتگوی سیاسی میان مسئولان بلندپایه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا را در ریاض به عهده دارد.
نظر شما