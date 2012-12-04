دو و میدانی کار استان قزوین در راه مسابقات قهرمانی غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب استان قزوین عنوان سوم مسابقات نجات غریق استخر قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

سعید آرام، امیر حسین شهروان و حامد برخورداری اعضای تیم منتخب استان در این رقابت ها بودند.



مسابقات نجات غریق استخر قهرمانی کشور با شرکت ۲۸ استان در هرمزگان برگزار شد.

فاطمه اعتدادی در ترکیب تیم ملی فوتسال

فاطمه اعتدادی بانوی فوتسالیست شایسته استان به همراه تیم ملی کشورمان در جام جهانی کوچک پرتغال به مصاف ونزوئلا می رود.

در رقابت های جام جهانی کوچک بانوان ۱۰ تیم به مدت پنج روز با هم رقابت می کنند.

توقف کاسپین مقابل فروغ کویر یزد در قزوین

تیم هندبال کاسپین قزوین در مقابل تیم فروغ کویر یزد متوقف شد.

در هفته نهم رقابتهای دسته برتر هندبال باشگاههای کشور عصر دوشنبه تیم هندبال کاسپین قزوین با نتیجه مساوی 26،26 متوقف شد.



در این دیدار که از ساعت 16 دیروز در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزارشد کادر فنی دو تیم به ویژه کادر فنی تیم فروغ کویر یزد در اکثر دقایق این دیدار به داوری معترض بودند.



این اعتراض ها و درگیری ها به حدی بود که بازیکنان دو تیم در پایان این دیدار در رختکن مسابقه با یکدیگر زدو خورد کردند.



کاسپین با این نتیجه پنج امتیازی شد و بدون تغییر در جدول رده بندی در مکان پنجم قرار گرفت.

دو و میدانی کار قزوین در راه مسابقات قهرمانی غرب آسیا

کادر فنی تیم ملی دو و میدانی ۲۷ ورزشکار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد که سبحان طاهرخانی در رشته پرش طول در این رقابت ها شرکت می کند.