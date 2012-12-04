هزینه های دارویی کمر مددجویان بهزیستی را شکسته است

علیرضا حق جو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پزشکانی در سطح شهر به یاری مدد جویان بهزیستی و موسسات خیریه شتافته اند اظهار کرد: هزینه های دارویی و عمل بعضی از مریضان در توان مدد جویان نیست و اعتبارات خاصی برای این امر نیاز است.

رئیس اداره بهزیستی کاشمر با بیان اینکه به طور مثال هزینه یک بیمار اعصاب و روان در ماه 200 و 50 هزار ریال است، گفت: این هزینه فقط بابت یک نسخه پزشک صرف می شود.



حق جو در ادامه با اظهار تاسف از اینکه از ابتدای امسال هیچگونه وام خود اشتغالی به مدد جویان جویای کار پرداخت نشده تا کمک حالی برای زندگی آنها باشد بیان کرد: قوانین و مقررات جذب تسهیلات برای این افراد مثل افراد عادی است که تهیه وثیقه در توان بسیاری از این افراد نیست که علی رغم توانایی فعالیت های اقتصادی به خاطر عدم بنیه مالی داز کسب درآمد عاجز هستند.



وی در خصوص راه اندازی کارگاههای اشتغال زایی گفت: اگرچه این کارگاهها در شهرهای بزرگ راه اندازی و افراد زیادی در این گارگاههای آموزشی مشغول کار هستند ولی مشکل اصلی در شهرهای کوچک کم بودن بازار فروش محصولات در این شهرها است که تاکنون این امر در شهرهای کوچک محقق نشده است.

رئیس اداره بهزیستی کاشمر یاری به مدد جویان بهزیستی را مربوط به تمامی سازمان ها و آحاد مردم دانست و افزود: در بعضی از این افراد توانایی هایی وجود دارد که توانسته اند به مدارک عالی تحصیلی و موفقیت های کاری دست یابند.