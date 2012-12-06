امکان تشخیص بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان سمنان فراهم شد

محمدسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بیماری آنفلوانزای پرندگان از طریق ترشحات بدن پرنده آلوده به ویروس، منتقل می شود افزود: مهمترین اقدام برای پیشگیری از این بیماری خودداری از دست زدن به بدن پرنده آلوده به این بیماری است.

خودداری مردم از دست زدن به اجساد پرندگان



وی اضافه کرد: بیماری آنفلوانزای پرندگان انواع مختلفی دارد که اکثر آنها فقط در میان پرندگان قابل انتقال است فقط نوع فوق حاد آنفلوانزای پرندگان با عنوان آنفلوانزایH5N1 بین انسان و پرندگان مشترک است و امکان انتقال این بیماری از پرندگان به انسان وجود دارد.

سعیدی با اشاره به این مطلب که ویروس آنفلوانزای پرندگان از طریق ترشحات بدن پرنده آلوده به ویروس، ممکن است به انسان منتقل شود، اظهار داشت:توصیه می شود در صورتی که با جسد یک پرنده مرده مواجه شدید به آن دست نزنید چون ممکن است علت مرگ آن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باشد و لمس آن موجب انتقال این بیماری می شود.

گوشت پرندگان کامل پخته شود

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان سمنان تصریح کرد: باید گوشت پرندگان کاملا برای مصرف پخته شود.

سعیدی تاکید کرد: برای کندن پوست و پر پرندگان حتما از دستکش استفاده شود چون بیماری آنفلوانزای پرندگان به علت ماهیت آن بیشتر یک بیماری شغلی محسوب می شود و بیشتر شکارچیان و افرادی که در مرغداری ها کار می کنند بیشتر در معرض خطر این بیماری قرار دارند.

آموزش بهترین راه جهت جلوگیری از فراگیر شدن بیماری



وی همچنین با اشاره به اینکه کارگران مرغداری ها و شکارچیان باید دهان و بینی خود را بپوشانند، اضافه کرد: این افراد باید آموزش های لازم را برای پیشگیری از این بیماری ببینند.

سعدی از ایجاد امکانات تشخیص بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان سمنان خبر داد و افزود: با آغاز به کار آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی سمنان که دارای پنج بخش است امکان آزمایش تشخیص این بیماری مسری فراهم شده است.

ساخت آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی با هفت میلیارد ریال اعتبار در سمنان



وی با بیان اینکه ساخت آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی سمنان از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت بود، اظهار داشت: این آزمایشگاه که با هفت میلیارد ریال اعتبار ساخته شده دارای پنج بخش میکروبی، سرولوژی، مولکولی، آنالیز مواد غذایی و تشخیص باقی مانده ها در مواد غذایی به خصوص در شیر است.

سعیدی تصریح کرد: سمنان دومین استان کشور است که دارای امکانات آزمایشی در بخش مولکولی شده و مهمترین مزیت این بخش امکان تشخیص بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان سمنان خاطر نشان کرد: پیش از این نمونه های آزمایشی برای تشخیص این بیماری به تهران ارسال می شد ولی هم اکنون با ایجاد امکانات تشخیصی در این استان، با افزایش سرعت تشخیص بیماری، تلفات در طیور به طور چشم گیری کاهش می یابد.