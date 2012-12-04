دومین کنگره پیشگامان پیشرفت در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره با هدف افزایش مشارکت فکری نخبگان جوان در مسائل کلان کشور و فراهم کردن زمینه گفتگو و هم اندیشی در مباحث مربوط به پیشرفت جامعه برگزار می شود.

بنیاد نخبگان استان یزد از تمامی نخبگان و فرهیختگان یزدی برای حضور در این کنگره دعوت می کند تا تاریخ 17 آذرماه جاری با مراجعه به سایت www.kpip.ir و تدوین حداقل یک نوشتار کوتاه در زمینه پیشرفت کشور در این فراخوان شرکت کنند.

از نخبگانی که نوشته هایشان پس از داوری برگزیده شود، برای حضور در کنگره دعوت به عمل می آید.

علاقمندان ثبت نام، می توانند نام و شماره تماس خود را به ایمیل بنیاد نخبگان استان یزد به آدرس yazd@bmn.ir ارسال کنند تا اطلاع رسانی به آنان از طریق ارسال پیامک صورت پذیرد.

برگزاری اولین همایش ملی کارآفرینان در یزد

دبیر برگزاری اولین همایش ملی کارآفرینان اظهار داشت: اولین همایش ملی کارآفرینان در یزد و درنیمه اول بهمن ماه سال جاری به همت بنیاد نخبگان یزد، کانون کارآفرینان استان یزد،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت کارآفرینی در یزد برگزار می شود.

هادی هزارخانی ادامه داد: این همایش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،روسای کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی،روسا و دبیران کانونهای کارآفرینی کشور و کارآفرینان برتر کشوربرگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، کارآفرینی در راستای ایده های نوین و استفاده بهتر از نخبگان و مخترعان کشور است.

هزار خانی بیان کرد: نخبگان باید در جریان صنعت، خدمات و کشاورزی کشور قرار بگیرند تا کارآفرینی جدید در این بخش ها به وجود بیاورند و اگر در این بخش کارآفرینی وجود دارد، با حضور نخبگان حرکتی سریعتر، اقتصادی تر و بهتر صورت بگیرد.

تشکیل دبیرخانه برای رتبه بندی شرکتهای دانش بنیان

برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان، دبیرخانه ای در وزارت علوم و تحقیقات با عنوان تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان تشکیل شده است که تمامی شرکتهای دانش بنیانی که تاکنون ثبت شده اند می توانند برای رتبه بندی به سایت http://Itismsrt.ir مراجعه کنند.

از شرایط اولیه برای قرار گرفتن در حوزه شرکت های دانش بنیان، داشتن ثبت قانونی شرکت و اینکه موضوع ثبتی شرکت در راستای کسب وکارهای دانش بنیان باشد، حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با فعالیت اصلی کسب و کار شرکت دانش بنیان باشند و شرکت حداقل دو نفر فناور تمام وقت داشته باشد.

همچنین معیار اصلی امتیاز دهی به شرکتها و موسسات دانش بنیان، تواناییهای سازمانی، فردی و... است.