مریم رحیمی درباره وضعیت دریافت مجوز نمایشنامه‌هایی که قرار است در جلسات نمایشنامه‌خوانی انجمن بازیگران خانه تئاتر اجرا شوند به خبرنگار مهر گفت: پنج نمایشنامه قرار بود که در این برنامه خوانش شوند که هر پنج اثر از سوی نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی مجوز لازم را دریافت کردند.



وی درباره زمان برگزاری این برنامه یادآور شد: پیش از این قرار بود جلسات نمایشنامه‌خوانی از روز چهارشنبه 15 آذرماه برگزار شوند اما به دلیل تعطیلی مراکز مختلف به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی فرهنگسرای اندیشه، جلسات نمایشنامه‌خوانی از روز پنجشنبه 16 آذر تا دوشنبه 20 آذرماه برگزار می‌شوند.



مدیر اجرایی این برنامه ادامه داد: اولین جلسه این برنامه اختصاص به اجرای نمایشنامه‌خوانی با کارگردانی بهزاد فراهانی دارد و روز جمعه نیز سعید پورصمیمی نمایشنامه‌خوانی خود را اجرا می‌کند.



رحیمی با اشاره به ساعت 19 به عنوان ساعت اجرای این نمایشنامه‌خوانی‌ها گفت: البته هر روز برخی از چهره‌های هنری از ساعت 18 در فرهنگسرای اندیشه و سالن مدنظر حضور دارند تا کمک‌های مدنظر برای زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی را دریافت کنند.