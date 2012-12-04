۱۴ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

نمایشنامه‌ها مجوز گرفتند/

برگزاری نمایشنامه‌ خوانی‌های هنرمندان سینما و تئاتر با یک روز تأخیر

مدیر اجرایی برنامه نمایشنامه خوانی انجمن بازیگران خانه تئاتر با هدف حمایت از زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی با اشاره به دریافت مجوز تمامی نمایشنامه‌ها، از برگزاری این برنامه با یک روز تأخیر خبر داد.

مریم رحیمی درباره وضعیت دریافت مجوز نمایشنامه‌هایی که قرار است در جلسات نمایشنامه‌خوانی انجمن بازیگران خانه تئاتر اجرا شوند به خبرنگار مهر گفت: پنج نمایشنامه قرار بود که در این برنامه خوانش شوند که هر پنج اثر از سوی نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی مجوز لازم را دریافت کردند.

وی درباره زمان برگزاری این برنامه یادآور شد: پیش از این قرار بود جلسات نمایشنامه‌خوانی از روز چهارشنبه 15 آذرماه برگزار شوند اما به دلیل تعطیلی مراکز مختلف به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی فرهنگسرای اندیشه، جلسات نمایشنامه‌خوانی از روز پنجشنبه 16 آذر تا دوشنبه 20 آذرماه برگزار می‌شوند.

مدیر اجرایی این برنامه ادامه داد: اولین جلسه این برنامه اختصاص به اجرای نمایشنامه‌خوانی با کارگردانی بهزاد فراهانی دارد و روز جمعه نیز سعید پورصمیمی نمایشنامه‌خوانی خود را اجرا می‌کند.

رحیمی با اشاره به ساعت 19 به عنوان ساعت اجرای این نمایشنامه‌خوانی‌ها گفت: البته هر روز برخی از چهره‌های هنری از ساعت 18 در فرهنگسرای اندیشه و سالن مدنظر حضور دارند تا کمک‌های مدنظر برای زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی را دریافت کنند.

