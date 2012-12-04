به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، او که دو بار، سال 2004 و سال 2008 برای دوپینگ از شرکت در این رقابت‌ها باز ماند و پس از آن اعلام بازنشستگی کرد، در کتاب «رقابت مخفی ـ درون جهان پنهان تور دو فرانس» به افشای حقایقی از ورزش دوچرخه‌سواری دست زده است.

همیلتون که این کتاب را با همکاری دانیل کویل نوشته، این پیروزی را تلخ و شیرین خواند و گفت به نوشتن این کتاب افتخار می‌کند، چون با این کار حقایقی را افشا کرده است که دیگران نیز باید از آن مطلع می‌شدند. او گفت برای بیان این حقایق خیلی تاخیر نکرده است.

همیلتون که برای نوشتن این کتاب عنوان برنده سال جایزه ویلیام هیل را دریافت کرده، در این کتاب از اسرار دوپینگ در ورزش آمریکا سخن گفته است.

انتظار می‌رفت که این کتاب بتواند از میان فهرست 7 نفره رقبای این جایزه که امسال بیست و چهارمین دوره خود را پشت سر گذاشت، بالا بیاید. «شوت و روح» نوشته جیمز ویل استراپ و راد گیلمور، «چیز کشنده نزدیک» نوشته ریک برادبنت، «دویدن با کنیایی‌ها» نوشته ادها آنهاند فین، «مراقب باش در آرزوی چه هستی» نوشته سیمون جوردن، «دروغگو در گرما» نوشته میلس جاپ و «یک زندگی بدون محدودیت ـ سفر قهرمانی جهانی» نوشته کریسی ولینگتون و مایکل آیلوین دیگر نامزدهای این دوره بودند.