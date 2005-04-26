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۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۳۱

معاون اموراجتماعي وزارت كشور در گفتگو با "مهر" :

طرح ايجاد "خانه هاي امن " براي نگهداري زنان آسيب ديده ، در انتظار مصوبه دولت است

معاون امور اجتماعي وزارت كشور گفت: طرح ايجاد خانه هاي امن كه براي زنان آسيب ديده در نظر گرفته شده ، از سوي شوراي اجتماعي وزارت كشور براي تصويب به هيات دولت ارايه شده است .

اشرف بروجردي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طرح ايجاد خانه هاي امن به منظور جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ومقابله با خشونت خانگي عليه زنان ، سال گذشته در شوراي اجتماعي وزارت كشور مطرح شد و پس از انجام كار كارشناسي و مطالعات دقيق هم اكنون براي اجرايي شدن آماده است .

وي در خصوص زمان اجراي اين طرح ، خاطر نشان كرد: در حال حاضر زمان دقيق اين كار مشخص نيست و منتظر اعلام نظر و تصميم از سوي هيات دولت هستيم و به محض اين كار ، خانه هاي امن براي زنان خشونت ديده ايجاد مي شود .

معاون امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد: به موجب اين طرح راهكارهاي لازم و وظايف هر دستگاه در اين زمينه مشخص شده و به آنها ابلاغ خواهد شد . 

 

کد مطلب 175819

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