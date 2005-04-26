طرح ايجاد "خانه هاي امن " براي نگهداري زنان آسيب ديده ، در انتظار مصوبه دولت است

اشرف بروجردي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طرح ايجاد خانه هاي امن به منظور جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ومقابله با خشونت خانگي عليه زنان ، سال گذشته در شوراي اجتماعي وزارت كشور مطرح شد و پس از انجام كار كارشناسي و مطالعات دقيق هم اكنون براي اجرايي شدن آماده است .

وي در خصوص زمان اجراي اين طرح ، خاطر نشان كرد: در حال حاضر زمان دقيق اين كار مشخص نيست و منتظر اعلام نظر و تصميم از سوي هيات دولت هستيم و به محض اين كار ، خانه هاي امن براي زنان خشونت ديده ايجاد مي شود .

معاون امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد: به موجب اين طرح راهكارهاي لازم و وظايف هر دستگاه در اين زمينه مشخص شده و به آنها ابلاغ خواهد شد .