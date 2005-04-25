گروگان پاكستاني در عراق آزاد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شوكت عزيز نخست وزير پاكستان از آزادي كارمند سفارت اين كشور در عراق از سوي يك گروه مسلح خبر داد كه دو هفته پيش وي را در بغداد ربوده بودند.



عزيز درجريان مراسمي كه به افتخار تيم كريكت پاكستان پس از پيروزي بر تيم هندوستان برگزار شد، گفت : مالك محمد جواد آزاد شده است و روحيه و وضعيت سلامتي اش هم بسيار خوب است .



وي درعين حال اظهار داشت كه اسلام آباد مديون كشورهايي است كه درآزادي مالك محمد مساعدت كردند، نخست وزير پاكستان به نام اين كشور ها اشاره نكرد.



جليل عباس سخنگوي وزارت خارجه پاكستان درگفتگو با خبرگزاري فرانسه گفته بود مالك جواد بدون هرگونه پيش شرطي از سوي مردان مسلح آزاد شده است و به زودي به اسلام آباد بازخواهد گشت.



شايان ذكر است مالك جواد 45 ساله كارمند سفارت پاكستان در بغداد است كه عنوان ديپلماتيك ندارد وي 9 آوريل ( دوهفته پيش) پس از عزيمت به مسجد براي اداي نماز صبح از سوي مردان مسلح ربوده شد ، وي از هفت سال پيش در سفارت پاكستان در بغداد به خدمت مشغول بود.



يك گروه مسلح كه نام " عمربن الخطاب" را برخود نهاده بود، اين كارمند سفارت پاكستان را ربوده بودند كه در ادامه براي آزادي وي درخواست 500 هزار دلار كرده بودند كه مسئولان پاكستاني اين مساله را تكذيب كردند.



شايان ذكر است پاكستان از جمله كشورهايي بود كه با حمله آمريكا و متحدانش به عراق در سال 2003 مخالفت كرده بود اگر چه اسلام آباد ازهم پيمانان واشنگتن درجنگ برضد تروريسم مي باشد، پاكستان همچنين با درخواست دولتهاي آمريكا و عراق براي اعزام نيرو به عراق نيز مخالفت كرده بود.

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