اعضاي هيأت داوران دومين جشنواره سراسري تئاتر "ماه " مشخص شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، دومين جشنواره سراسري تئاتر "ماه " از امروز كار خود را در سه سالن تالار انديشه، تماشاخانه مهر و كارگاه نمايش حوزه هنري تهران آغاز مي كند و تا 12 ارديبهشت ماه ادامه دارد 30 نمايش طي اين روزها از سراسر كشور در اين جشنواره به روي صحنه مي آيند كه 19 نمايش از شهر ستان تهران است.

حضور چند كارگردان حرفه اي تئاتر در كنار كارگردانان جوان تئاتري يكي از ويژگي هاي اين جشنواره است.

لازم به ذكر است، تا امروز كه اولين روز دومين جشنواره تئاتر ماه بود اسامي هيأت داوران اين جشنواره مشخص نشده بود.

"مسعود طاهري" مدير روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري، علت اين امر را به تعوبق افتادن تاريخ جشنواره و تعجيل در كارها دانست.