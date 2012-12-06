اسپانسرهای خارجی با "لاله" همکاری نمی کنند/ انیمیشن "تاریخ از این ور" در تلویزیون

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه حوزه سینمای مستند و فیلم کوتاه و انیمیشن در هفته گذشته تا اندازه ای کم خبر بود اما اخبار مهمی در این عرصه منتشر شد، مهمترین خبر اینکه شفیع آقامحمدیان مجری طرح فیلم سینمایی"لاله"در این ارتباط با رد توقف تولید فیلم "لاله"، حاشیه‌های ایجاد شده برای این فیلم "لاله" و تحریم‌های جهانی را عامل انصراف حامیان مالی خارجی از همکاری با این پروژه اعلام کرد.

او همچنین تاکید کرد که تولید این فیلم سینمایی مانند گذشته در حال انجام است منتها جوسازی‌های منفی که علیه این فیلم سینمایی صورت گرفت باعث شد تا روند تولید "لاله" با پس گرفتن حمایت مالی کمپانی‌های خارجی، به کندی پیش رود.

انتقاد رسانه ها به مرکز گسترش سینمای مستند



- خبر دوم اینکه شفیع آقامحمدیان اینبار در مقام مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در نشستی که ترتیب داده بود درباره جشنواره "کارتاژ" در تونس، طرح ساخت مستندهای"صد سند" با موضوع ساخت مستندهای فاخر سخن گفت.اما سخنان این مدیر سینمایی بیش از اینکه گزارش کار باشد پاسخ به انتقادهایی بود که از سوی دو خبرگزاری مطرح شده بود و همین مسئله مورد انتقاد رسانه های دیگر قرار گرفت از این جهت که پاسخ به این انتقادهای مطرح شده باید با یک جوابیه به رسانه مورد نظر مطرح می شد.

خبر دیگر اینکه سید حسن نصرالله در فیلم مستند "داستان کرامت" از شکست آمریکا و خروج نیروهای آنها از کشور عراق صحبت کرده است و این فیلم مستند توسط موسسه مستضعفین در شیراز ترجمه شده است.

- یکی از اخباردیگر این هفته در حوزه انیمیشن این بود که انیمیشن تلویزیونی "تاریخ از این ور" به تهیه کنندگی مسعود صفوی و تولید مشترک مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری و مرکز پویانمایی صبا با حضور حجت‌ الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،محسن مومنی‌شریف مدیر حوزه هنری، حسین ساری رئیس مرکز پویانمایی صبا و عوامل تولید این انیمیشن برگزار شد.

عدم اکران "تهران 1500" ددرسال جاری به قطعیت رسید

دراین مراسم خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به رشد پدیده انیمیشن به عنوان صنعتی در حال پیشرفت، گفت که هنر انیمیشن ظرفیت بالایی برای پرداخت هنری برای گروه‌های مختلف سنی دارد. مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن که اکنون هفتمین سال تاسیس خود را پشت سر می‌گذارد، از بدو تاسیس ظرفیت‌های فعالیت در این عرصه را به درستی به تصویر کشید. این مرکز با نگاهی مفهومی به نخبگان عرصه فرهنگ و هنر و اجتماع آثاری کاملا ایرانی را تولید کرد و تولید مجموعه تلویزیونی "شکرستان" از این دست است.

- عدم اکران فیلم های سینمایی به دلیل مسائل اخیر در این حوزه دامن بسیاری از فیلم ها را گرفت ودر این راستا محمد باشه آهنگر کارگردان فیلم سینمایی "ملکه" از پشیمانی این فلیم در شرایط فعلی خبر داد.همین مسئله دامن فلیم انیمیشن "تهران 1500" که قرار بود در هفته ای که گذشت اکران شود را نیز گرفت.

در همین راستا تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی "تهران 1500" از لغو اکران این فیلم به دلیل عدم واگذاری حواله اکران توسط شورای صنفی نمایش در سرگروه سینما آزادی خبر داد و گفت که تمهیدات لازم فراهم شده که این فیلم در نوروز 92 روی پرده برود.

- خبر آخر اینکه علی فتح لایق زاده کارگردان فیلم مستند "دست بافته های مادریم" خبر از پر کردن فرم شرکت در جشنواره فیلم فجر و ارسال تیزر سه دقیقه ای این فیلم به دبیر خانه جشنواره را داد.

این مستند درباره زندگی عشایر و میراث فرهنگی و معنوی آنها در کل کشور است؛ میراثی که متاسفانه رو به نابودی است. بخشی از این میراث معنوی گلیم، گبه و جاجیم است که از گذشته دور تنها به عنوان صنایع دستی و یا وسیله‌ای تزئینی در بین عشایر به شمار نمی‌آمده بلکه ذره ذره زندگی مردمان عشایر در تار و پود این دست بافته‌ها است.