وزير صنايع از پاسخگويي به نمايندگان خودداري مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" گل محمد الياسي نماينده مردم ورزقان درتذكر آيين نامه اي خود با بيان اينكه طبق آيين نامه وزير در مدت يك هفته از سوال بايد پاسخگوي مجلس باشد افزود : آيا واقعا پاسخ دادن به نماينده كه به عنوان قانون در شرح وظايف وزير است كار تلقي نمي شود ؟



غلامعلي حدادعادل رييس مجلس در پي اين تذكر گفت : تذكر شما را به جا مي دانم و از همين جا به آقاي جهانگيري و ساير وزرا اعلام مي كنم كه وقتي مجلس سوال مي كند ، لطف كنند تشريف بياورند كه به آيين نامه عمل شده باشد .



وي افزود : از كميسيون صنايع اعلام كرده اند كه در جلسه 30 فروردين اين كميسيون 4 سوال از وزير صنايع در دستور كار بوده است اما به دليل ضرورت حضور وزير در مراسم افتتاح فولاد اردبيل با هماهنگي كميسيون اين جلسه به آينده موكول شده است .



رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين اعلام كرد: 62 سوال نمايندگان از وزرا در نوبت پاسخگويي است .