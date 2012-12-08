شأن هر نماینده در حد وزیر است/ تعریف های رئیس جمهور از مشائی ماورائی است

محسن صرامی در گقتگو با خبرنگار مهر افزود:رسیدگی به حل مشکلات اقتصادی و تحریمها نیاز به وقت گذاری بیشتری از طرف دولت دارد توصیه من دولت وقت گذاری ودر اولویت قرار دادن مشکلات اقتصادی تا مسائل سیاسی است.

وی افزود:توصیه ما این است با توجه اینکه دولت در ماه های آخر فعالیت خود قرار دارد دولت بدور از هیجانات سیاسی با حفظ شان وظیفه واستقلال قوا دولت با همفکری مجلس به وظیفه اصلی خود عمل کنند.

دولت کمک کندتا مردم استقبال بیشتری برای حضور در انتخابات از خود نشان دهندند

نماینده مردم خمینی شهر با شاره به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفت: دولت تلاش کنند تا با اجرای هرچه بهتر خدمات و وظیفه خود باعث افزایش اقبال عمومی از طرف مردم برای حضور در انتخابات شود دولت کمک کندتا مردم استقبال بیشتری برای حضور در انتخابات از خود نشان دهندند.

وی تصریح کرد:چیزی که مانتوانستم آن را کشف کنیم این است که چرا دولت به جایی رسیدگی به حل مشکلات ارزی، تولید،صنعت، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و قشر آسیب پذیر، وقت خود را صرف مسائل حاشیهای و سیاسی میکنند.

نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به قانون اصلاح انتخابات در مجلس گفت:در شرایط موجود هرکسی درحال انجام وظیفه خود است شان وظیفه قانونگذاری و رفع مشکلات و موانع قانونی و همکاری با دولت وظیفه مجلس است، و ایجاد شرایط و امکانات رفاهی و آسایش و امنیت خاطر اقتصادی مردم و تقویت اقتصادی پویا وظیفه دولت.

تعریفهای رئیس جمهور از مشائی تعریفهای ماورائی است

رئیس مجمع نمایندگان استان در واکنشن به سخنان ومواضع رئیس جمهور در صدور حکم اسفندیار رحیم مشائی گفت: رئیس جمهور در صدور حکم به تمام خصوصیات و صفتهای که در خور وشان یک عالم ربانی و دینی است اشاره کرده است.

وی افزود: همه مردم و مسولین نظام می دانند که رهبر انقلاب در خصوص اسفندیار رحیم مشائی به رئیس جمهور توصیه کردند که به مصلحت نیست که مشائی مسولیت داشته باشد، حال می بینید بعد از گذشت چند سال رئیس جمهور از وی تعریفهای می کنند تعریفهای ماورائی است.

صرامی با اشاره به نقش رحیم مشائی در مواضع و مسائل سیاسی گفت: مشائی سر منشاء خیلی از سخنان و مواضع و افکار رئیس جمهور است ،مواضع وسخنان رئیس جمهور زیر قلم و نظر رحیم مشائی گفته شده است.

وی افزود:مواضع رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی نشانه قدرناشناسی رئیس جمهور از مجلس بود.

نماینده مردم خمینی شهر در ادامه گفت: مجلس در شرایط موجود جامعه به لحاظ توجه واجرای توصیه و سخنان رهبر انقلاب در توصیه از جلوگیری از اختلاف در جامعه سکوت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: شان هرکدام از نمایندگان مجلس از نظر جایگاه حقوقی و مقامی، شان یکی از وزراری دولت است، مجلس تاکنون به توصیه های مقام معظم رهبری به خوبی عمل کرده است.

نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد:مجلس با هدف رعایت به توصیه مقام معظم رهبری واکنشی در مقابل رئیس جمهور از خود نشان نداده است و اگر غیر آن واکنش و حق مجلس در جای خود محفوظ است.