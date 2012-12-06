هشدار درباره افزایش ایدز جنسی/ نظر رئیس جمهور در مورد حق جذب پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته تحت تاثیر تعطیلی ناشی از آلودگی هوا قرار گرفت. به طوریکه بیشترین اخبار روزهای پایانی هفته مربوط به این موضوع بود. اما در عین شاهد برگزاری برنامه ها و رویدادهای دیگری نیز در این حوزه بودیم که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

سلامت هیچ وقت در اولویت نبوده است

شهربانو جعفری عضو شورای عالی نظام پرستاری معتقد است که برای داشتن تحلیلی درست از وضعیت بودجه وزارت بهداشت، به عنوان متولی نظام سلامت باید در درجه اول به این نکته توجه کنیم که جایگاه نظام سلامت در نزد دولتمردان ما چگونه است.

وی عنوان داشته که اولویت دوازدهم به عنوان اولویت نظام سلامت در دولتها، باعث شده تا سهم بخش سلامت از تولید ناخالص ملی چندان بالا نباشد. به طوریکه این سهم در حدود 5.7 درصد است که در سال 81 که 5.2 بود و فقط 0.5 درصد رشد داشته است.



کاهش مرگ و میر مادران باردار

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، از کاهش مرگ و میر مادران باردار به 21 در هر 100 هزار تولد در کشور خبر داده است.

وی، زنان را محور سلامت جامعه دانسته و گفته است که یکی از برنامه های راهبردی وزارت بهداشت سلامت زنان و کودکان است. در این راستا بیمارستانهای جامع زنان به خوبی اهداف ما را در سلامت زنان دنبال می کنند. خوشحالیم که با برنامه ریزی ها و ارائه بسته های خدماتی توانستیم میزان مرگ و میر مادران را به 21 در 100 هزار کاهش دهیم.



ملاک قیمت پشت جعبه دارو نیست

وزیر بهداشت در ارتباط با افزایش قیمت دارو نیز گفته که ممکن است قیمت دارو با آنچه روی جعبه داروها و بروشورها نوشته شده باشد همخوانی نداشته باشد ولی به دلیل اینکه در کمیته قیمت گذاری تصویب شده بنابراین مردم نمی توانند انتظار داشته باشند آن رقمی که در پشت جعبه نوشته شده با آنها حساب شود.



دستجردی به این موضوع نیز تاکید کرده است که هیچ افزایش قیمتی بدون حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و رئیس سازمان غذا و دارو صورت نمی گیرد.

وزیر بهداشت در ارتباط با آخرین وضعیت تخصیص ارز دارویی نیز گفته است که تاکنون در حدود 975 میلیون دلار ارز از ابتدای سال تا هفته گذشته برای ملزومات، تجهیزات و دارو تخصیص دادیم.

حجامت یک درمان ضروری است

دکتر نظام نهرینی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات حجامت ایران معتقد است که حجامت یک روش خونگیری بسیار ساده است که اگر تحت نظر پزشک مزاج شناس و رعایت اصول بهداشتی اولیه انجام شود، هیچ گونه عارضه ای ندارد.

وی با رد این موضوع که حجامت منجر به انتقال هپاتیت و ایدز می شود، تاکید کرد: این قبیل موارد فقط در صورتی احتمال دارد رخ دهد که اصول بهداشتی رعایت نشود. همانطور که یک سوزن سرنگ آلوده نیز می توان باعث انتقال بیماری شود.

این مدرس طب سنتی با عنوان این مطلب که انجام حجامت بسیار بسیار لازم است، افزود: طب سنتی یک سری اصول دارد که یکی از این اصول، بحث دفع مواد زائد از بدن است.

اوج کاهش اهدای خون در اواخر آذر و اوایل دی ماه

دکتر امینی معاون فنی سازمان انتقال خون ایران با اعلام اینکه همواره اواخر آذر و اوایل دی ماه اهدای خون کاهش می یابد، از مردم خواست در این مقطع زمانی خون اهدا کنند.



به گفته وی، معمولا با شروع فصول سرما اهدای خون به نسبت فصول گرم سال کاهش می یابد و این کاهش در اواخر آذرماه و اوایل دی ماه به اوج کاهش می رسد.

نظر رئیس جمهور در مورد حق جذب پرستاران



غضنفر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفته است که تعدادی از پرستاران طی تماس با سازمان نظام پرستاری مدعی شده اند که حق جذب ماهانه آنها که حدود 250 تا 300 هزار تومان است از حکم کارگزینی آنها حذف شده و دیگر پرداخت نمی شود و این مسئله به خصوص برای پرستاران بازنشسته که ناگهان با کم شدن این میزان از حقوق دریافتی شان مواجه می شوند بسیار نگران کننده است.

به گفته وی، این مسئله را در جلسه ای که با رئیس جمهوری داشتیم مطرح کردیم که رئیس جمهوری چنین اقدامی را غیر قانونی اعلام کرد و گفت اگر در جایی چنین اتفاقی افتاده است باید سریعاً اصلاح شود.



موضع وزارت بهداشت در مورد بیمارستانهای تک تخصصی

دکتر سیدحسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است که این وزارتخانه رویکردی به سمت بیمارستانهای تک تخصصی ندارد، چون هم هزینه‌ بیشتری دارد و هم اینکه اثربخشی کمتری دارد.

به گفته وی، در وزارت بهداشت رویکردی به سمت بیمارستانهای تک تخصصی نیست چرا که نوع خدمات بیمارستان عمومی برای مردم ضروری‌تر است.

مزایای مشاغل سخت و زیان آور شامل همه پرستاران می شود

سیدحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجلس گفته است که با موافقت رئیس سازمان تامین اجتماعی مزایای مشاغل سخت و زیان آور شامل حال همه پرستاران بخش خصوصی و دولتی می شود.

وی با بیان اینکه این قانون برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارجاع شد، عنوان داشته است که در این سازمان کار کارشناسی شد. سازمان تفسیری از این قانون داشت و عنوان کرد که این قانون شامل حال پرستاران بخش دولتی نمی شود فقط شامل بخش خصوصی و افراد مشمول قانون کار خواهد شد.



دهدشتی با بیان اینکه در آخرین نشست مقرر شد تبصره ای زده شود که قانون شامل همه پرستاران شود، گفته است که همه پرستاران بخش دولتی و خصوصی در محیطهای مشابه کار می کنند و نباید از نظر مزایای قانونی تفاوتی میان آنها باشد.

افزایش آمار مبتلایان به ایدز تا 5 سال آینده در ایران

دکتر علیرضا مصداقی نیا معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفته است که شمار مبتلایان به ایدز در کشور طی 5 سال آینده به 126 هزار و 300 نفر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون برآورد می شود 93 هزار و 250 نفر مبتلا به ایدز در کشور وجود داشته باشد، عنوان داشته است که بر اساس آخرین آمار سال جاری، سه هزار و 619 نفر مبتلا به ایدز در مرحله پیشرفته، سه هزار و 520 نفر تحت درمان هستند در کشور وجود دارند در حالی که تاکنون 4 هزار و 781 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

2 مشکل اساسی در حوزه دارو



دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو گفته است که باید بیشتر از گذشته کنار هم باشیم و خودمان هم به تحریمها دامن نزییم. رسانه‌ها به تازگی یک سری مسایل را مطرح کردند و سعی کردند مشکلات موجود را گردن یکدیگر بیندازند. اینها هیچ یک مشکل را حل نمی‌کنند و بزرگ کردن مشکلات دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.

به گفته وی، در حوزه دارو دو مشکل وجود دارد یکی از آنها نقدینگی است که به سازمانهای بیمه‌گر وصل می‌شود و مشکل دیگر مشکلات ارزی است که به تسهیلات بانکی و سود آنها مربوط می‌شود.



افزایش ایدز جنسی در کشور

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با اعلام اینکه شاهد افزایش بروز ایدز در زنان جامعه و نیز در سنین جوان جامعه و از طریق جنسی هستیم، گفته است که اگر بتوانیم برنامه های کاهش آسیب را از 80 درصد به 95 درصد برسانیم امیدوار خواهیم بود بتوانیم شیوع ایدز را به یک دهم درصد کاهش داده و به عدد صفر نزدیک کنیم ولی اگر برنامه ها خوب اجرا نشود و یا سازمانهای مسئول همکاری درستی نکنند این بیم هم وجود دارد که تا 5 سال آینده موج سوم شیوع ایدز در کشور ایجاد شده و شاهد تغییر الگوی غالب بیماری از راه تزریق به راه جنسی باشیم.

وی معتقد است که باید به شیوه کنترل شیوع ایدز از طریق تماسهای محافظت نشده جنسی توجه بیشتری کنیم و خوشبختانه مراکز ویژه زنان که در سال 86 و 87 تاسیس شده و شامل 5 مرکز بود هم اکنون به 25 مرکز رسیده است.

دستجردی به این موضوع اشاره کرده که آنچه برای ما مهم است آن است که باید فعالیتهای خود را در زمینه کاهش شیوع HIV در زمینه انتقال جنسی متمرکز کنیم. سهم انتقال جنسی تا سال 85 نسبتا ثابت بوده و حدود 5 تا 8 درصد موارد از طریق جنسی بوده، حال که امروز این سهم به 21 درصد رسیده، نیازمند فعالیت بیشتر مقابله‌ای است.