  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

ادامه ثبت‌نام آزمونهای ارشد علمی کاربردی تا فردا/ برگزاری آزمون 11 اسفند

ادامه ثبت‌نام آزمونهای ارشد علمی کاربردی تا فردا/ برگزاری آزمون 11 اسفند

مهلت ثبت‌نام دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 17 آذرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان ثبت نام در دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهلت مقرر می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به مشاهده دفترچه، خرید الکترونیکی کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و ثبت نام خود اقدام کنند.

پذیرش دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد برای نخستین بار در 9 رشته و در دو گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزی همچنین دوره های مهندسی فناوری ارشد در 27 رشته، در دو گروه صنعت و کشاورزی انجام می شود.

پذیرش این دوره ها برای 26 مرکز آموزش علمی کاربردی در 11 استان کشور انجام می شود.

آزمون تخصصی دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی 11 اسفندماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود. 

کد مطلب 1758670

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