طرح پایش سلامت جانبازان ۷۰ درصد اراک انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح جانبازان ۷۰ درصد شهرستان اراک توسط پزشک عمومی تحت معاینه سلامت قرار گرفتند.

عملیات اجرای خط لوله تغذیه گاز دو روستای ساوه آغاز می شود



سرپرست شرکت گاز استان مرکزی گفت: عملیات اجرای خط لوله تغذیه گاز روستاهای آسیابک و بند چای شهرستان ساوه در استان مرکزی بزودی آغاز می شود.

محسن کهوند هزینه تأمین کالا و اجرای این مرحله از پروژه گازرسانی روستاهای آسیابک و بند چای بالغ بر 7 میلیارد و282 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: مدت اجرای آن210روز تقویمی در نظر گرفته شده است که پس از اجرای این خط تغذیه،زمینه گازرسانی به 290 خانواردر آینده فراهم می‌گردد.

تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در اراک

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انظتامی استان مرکزی از تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و به ویژه خودروهای دود زا با توجه به آلودگی هوای شهراراک خبر داد.

سرهنگ ابوالفضل امیدی گفت: با توجه به آلودگی هوای شهر اراک، از تردد خودروهای مدل سال 1390 و پایین تر که فاقد معاینه فنی می باشند جلوگیری به عمل خواهد آمد .

وی به شهروندان توصیه کرد از خودروهای شخصی در صورتی که ضرورت ندارد خود داری واز ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.