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۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۳۷

حضور 7 فيلم ايراني در جشنواره فيلم معناگراي تركيه

اولين دوره جشنواره بين المللي فيلم معناگراي تركيه خواستار حضور هفت فيلم از سينماي ايران در اين جشنواره شد.


يك تكه نان - كمال تبريزي

به گزارش روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، نخستين جشنواره بين المللي فيلم هاي معناگراي تركيه ازتاريخ 24 ارديبهشت تا 9 خرداد درقونيه واسكي شهير از سوي انجمن سينماي آنكارا و با همكاري شهرداري قونيه برگزار مي شود .

بنا به اين گزارش  ازسوي دست اندركاران اين جشنواره،  ازبنياد سينمايي فارابي خواسته شده تا هفت فيلم ازسينماي كشورمان دراين جشنواره شركت كند.

 اين فيلم ها عبارت اند  از: رنگ خدا و باران (مجيد مجيدي)، درخت گلابي و پري (داريوش مهرجويي)، ناروني (سعيد ابراهيمي فر) يك تكه نان و شيدا (كمال تبريزي).

 گفتني است فيلم "يك تكه نان" در بيست وسومين جشنواره بين المللي فيلم فجر و در بخش سينماي معناگراي اين جشنواره جايزه بهترين كارگرداني را دريافت كرده است.

کد مطلب 175875

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