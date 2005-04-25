حضور 7 فيلم ايراني در جشنواره فيلم معناگراي تركيه



يك تكه نان - كمال تبريزي

به گزارش روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، نخستين جشنواره بين المللي فيلم هاي معناگراي تركيه ازتاريخ 24 ارديبهشت تا 9 خرداد درقونيه واسكي شهير از سوي انجمن سينماي آنكارا و با همكاري شهرداري قونيه برگزار مي شود .

بنا به اين گزارش ازسوي دست اندركاران اين جشنواره، ازبنياد سينمايي فارابي خواسته شده تا هفت فيلم ازسينماي كشورمان دراين جشنواره شركت كند.

اين فيلم ها عبارت اند از: رنگ خدا و باران (مجيد مجيدي)، درخت گلابي و پري (داريوش مهرجويي)، ناروني (سعيد ابراهيمي فر) يك تكه نان و شيدا (كمال تبريزي).

گفتني است فيلم "يك تكه نان" در بيست وسومين جشنواره بين المللي فيلم فجر و در بخش سينماي معناگراي اين جشنواره جايزه بهترين كارگرداني را دريافت كرده است.