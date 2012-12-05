مختصات فنی «اسکن ایگل»/ پهپادی که 500هزار ساعت پرواز جنگی داشت

نام پهبادی که توسط نیروهای دفاعی ایران شکار شده "اسکن ایگل" است. این پهباد نمونه دیگری از هواپیماهای بدون سرنشینی است که توسط شرکت "Insitu" تولید می شوند.

اسکن ایگل نمونه تقویت شده پهبادهای سی اسکن است که از آن برای جمع آوری اطلاعات جوی و جاسوسی علیه شناورهای دریائی ورد یابی ناوهای جنگی استفاده می شود.

پهباد اسکن ایگل در 20 ژوئن سال 2002در شرکت insitu که یکی از توابع شرکت هواپیماسازی بوئینگ است تولید شده و در سال 2005 توسط ارتش آمریکا به خدمت گرفته شد.

هم اکنون از پهبادهای سی ایگل علاوه بر ارتش آمریکا در نیروهای نظامی کانادا و استرالیا نیز استفاده می شود. در واقع اسکن ایگل نتیجه همکاری استراتژیک شرکت بوئینگ و Insitu است. تکنولوژی به کار رفته در این پهباد نمایش موفقیت آمیزی از خود داشته و از آن برای انجام عملیاتهای جاسوسی در میدان های جنگ استفاده شده است.

یکی از اولین میدانهایی که سی ایگل بکار گرفته شد، جنگ عراق بود و در سال 2008 نیز مجوز استفاده از آن در جنگ افغانستان صادر شد. این پهباد مجهز به دوربین های الکترو-اپتیکال و مادون قرمز است که بر روی بالهای آن قرار دارد.

این پهباد همچنین قابلیت رهگیری ارتباطات را از فاصله 100 کیلومتری داشته و می تواند به مدت 20 ساعت در هر نوبت پرواز داشته باشد. طول بالهای سی ایگل 10 فوت ( سه متر ) است و می تواند با سرعت 139 کیلومتر بر ساعت حرکت کند که البته سرعت میانگین آن 111 کیلومتر بر ساعت است.

طول این پهباد ( فاصله سر تا دم ) نیز 119 سانتیمتر ( یک متر و 19 سانت ) است.

دوربین های بکار رفته در این پهباد وضوح بسیار بالایی دارند و علاوه بر آن سیستم ویدیوئی مجهزی نیز بر روی آن قرار دارد.

سی ایگل برای آنکه به پرواز دربیایید نیازی به زمین مسطح نداشته و در عوض از روی یک سکوی پرتاب به پرواز درمی آید از همین رو به راحتی می توان آن را از روی ناو و یا کشتی های کوچک به پرواز درآورد.

در انتهای این پهباد چنگکی قرار دارد که از آن برای اتصال طنابی به طول 15 متر به هواپیمای بدون سرنشین استفاه می شود.

وظیفه این طناب که در اصل یک جی.پی.اس پیشرفته است آن است که در هنگام نزدیک شدن به پرتگاه ها سیگنال هایی را به بدنه پهباد ارسال کرده و آن را از خطرات پیشرو مطلع می کند.

کارایی پهباد اسکن ایگل به حدی رضایت ارتش آمریکا را در پی داشته که در سال 2009 شرکت بوئینگ نوع بروز شده ای از آن به نام "نایت ایگل" را برای پرواز در شب تولید کرد.

علاوه بر آن بوئنیگ اعلام کرده که در حال برنامه ریزی برای میسر کردن امکان هدایت این پهباد از داخل هواپیماهای جاسوسی E-3 و V-22 است.

بر اساس این گزارش اسکن ایگل در سال 2011 میلادی در مجموع 500 هزار ساعت پرواز داشته که در این مدت 56 هزار عملیات جاسوسی انجام گرفته است.

گزارش از : عبدالحمید بیاتی