به گزارش خبرنگار مهر،وقوع زلزله 21 مرداد در شهرستانهای اهر،هریس و ورزقان و همدلی مردم و مسئولین با زلزله زدگان و ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی از سوی نهادهای دولتی و مردم و اهتمام به بازسازی مناطق زلزل زده قبل شروع سرما دغدغه اصلی در این زمان به حساب می آید.

تحویل سریع خانه های زلزله زدگان ، مهم ترین دغدغه مسئولان



در بازدیدی که از مناطق زلزله زده داشتیم با فرماندار شهرستان ورزقان در این خصوص رو ند بازسازی به گفتگو نشستیم این مقام مسئول گفت: ما نهایت تلاش خود را کرده ایم و می کنیم و خواهیم کرد که هرچه سریعتر خانه های زلزله زدگان را در اسرع وقت تحویل دهیم ولی با شروع فصل سرما مشکلات زیادی پیش روی ما قرار گرفت که روند بازسازی را با مشکل مواجه کرد.

محرم فروغی افزود: برودت شدید هوا در روزهای اخیر در منطقه سردسیر ورزقان روند بازسازی منازل را متوقف نکرد بلکه روند بازسازی نسبت به گذشته کندتر شد ولی چون مسئولان و مردم زلزله زده از کاهش شدید دما در این منطقه نگران بودند با یکدیگر همکاری کرده و بهتر از قبل به کار بازسازی مشغول شدند.

فرماندار ورزقان در ادامه سخنان می گوید: در روزهای اخیر بالغ بر 70 درصد بازسازی ها در مناطق زلزله زده شهرستان ورزقان و روستاهای تابع این شهرستان تمام شده است و پیشرفت فیزیکی ساخت منازل زلزله زدگان بسیار خوب است به طوری که طبق آخرین آمار تا کنون تنها در این شهرستان بیش از دو هزار واحد مسکونی زلزله زدگان تحویل داده شده است و در صد بالایی از آن ها نیز در مراحل پایانی تحویل هستند.

مردم زلزله زده ورزقان مشکل تامین سوخت ندارند

فروغی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نسبت به تهیه و توزیع سوخت در بین زلزله زدگان چه اقداماتی انجام داده اید می گوید: در بیش از 20 روستای شهرستان ورزقان نفت فروشی دایر شده است که به دو روش اقدام به توزیع و فروش سوخت در بین زلزله زدگان می نمایند که یکی از این روش ها این است که مردم با مراجعه به این شعب فروش نفت می توانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند و دومین روش اینکه تعدادی از این شعبه ها به صورت سیار دربین روستاهای منطقه می چرخند و سوخت هر خانواده را در منزل وی تحویل می دهند که دیگر با این روش , زلزله زدگان در این سرمای شدید منطقه, مشکل حمل سوخت تا خانه خود ار نخواهند داشت.

ذخیره سوخت مورد نیاز جنگل نشینن ارسباران

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود می گوید: به علت اینکه بعد از ریزش برف در فصل زمستان ، امکان دسترسی ما به این مناطق جود نخواهد داشت به همین دلیل سوخت مورد نیاز مردم این منطقه از الان در تانکرهایی که به صورت رایگان در بین زلزله زدگان توزیع شده است ذخیره شده است و مهم تر از همه اینکه سوخت مورد نیاز جنگل نشینان ارسباران به ویژه منطقه جنگلی ورزقان ,سال های متمادی است که با مدیریت اداره کل منابع طبیعی استان به صورت رایگان در بین آن ها توزیع می شود.

در این بین فرماندار شهرستان هریس نیز با تاکید بر اینکه تاکنون 70 درصد از واحدهای مسکونی زلزله زدگان اسکان دائم خانه های خود را تحویل گرفته اند افزود: شرایط جوی رو به سردی گذاشته و امکان توقف روند بازسازی در صورت ادامه این روند وجود دارد.

داریوش مرادی گفت: در صورت توقف بازسازی ها هیچ مشکلی از بابت نحوه اسکان زلزله زدگان نداریم و همه زلزله زدگان این شهرستان زیر سقف کانکس یا خانه خود اسکان خواهند یافت.