"فلسفه عمومي به زبان ساده" يا فلسفه براي دانشگاهيان فلسفه نخوانده

دكتر منوچهر صانعي دره بيدي استاد گروه فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي در گفت و گو با خبر نگار فرهنگي"مهر" در باره آثار در دست انتشار خود گفت : كتابي كه حدودا چهار سال پيش تاليف، و به دست ناشر ( فرزان روز) سپرده ام رشد عقل نام دارد . اين كتاب در واقع شرح رساله كوتاهي از كانت درباره تاريخ و جهان وطني است كه توسط اين جانب ترجمه و در فصلنامه نامه فلسفه به چاپ رسيده است .

دكتر صانعي افزود : كتاب ديگري را كه حدودا نيمي از آن را به انجام رسانده ام ، كتابي تاليفي درباره جايگاه انسان در فلسفه كانت است . اميدوارم بتوانم اين كتاب را تا اواخر امسال ، يا بهار آينده به اتمام برسانم .

گفتني است كه دكتر صانعي پيش از اين چهار كتاب مهم كانت در حوزه اخلاق ، يعني، فلسفه حقوق، فلسفه فضيلت ( اين دو كتاب در واقع دو بخش كتاب مابعدالطبيعه اخلاق كانت است كه توسط دكتر صانعي در دو جلد و با نام هاي ياد شده به چاپ رسيده اند ) ، دروس فلسفه اخلاق( درسگفتارهاي كانت ) ، و دين در محدوده عقل تنها ( محض) را ترجمه و در اختيار علا قه مندان قرار داده است . وي همچنين كتاب مهم رنه دكارت ، يعني، اصول فلسفه را نيز تقديم علاقه مندان جدي بحث هاي فلسفي كرده است .

با نظر به آثاري كه دكتر صانعي ترجمه كرده است ، اين سوال پيش مي آيد كه وي چرا كتاب مهم كانت در حوزه اخلاق، يعني، نقد قوه عقل را به زبان فارسي ترجمه نكرده است . صانعي در پاسخ به اين سوال، ترجمه اين اثر را يكي از دغدغه هاي اساسي خود نام برد و افزود : قصد داشتم پس از ترجمه كتاب هاي كوچكتر كانت در فلسفه اخلاق ، كتاب "نقد عقل عملي" را هم ترجمه كنم ، ولي شنيدم يكي از بزرگان اهل فن ، كه كتاب هاي خوبي در حوزه فلسفه ترجمه كرده است نيمي از اين كتاب را از زبان انگليسي ترجمه كرده و قصد دارد آن را به اتمام برساند ، لذا از تعجيل در ترجمه اين اثر منصرف شده ، ودر انتظار اين ترجمه هستم . انشاءالله پس از انتشار اين ترجمه ، اين اثر را از زبان اصلي ( آلماني) ترجمه خواهم كرد .

دكتر صانعي در پايان خبر از به پايان رساندن تاليف ديگري در حوزه فلسفه ، به نام " فلسفه عمومي به زبان ساده" داد . وي گفت : عنوان فرعي اين كتاب فلسفه براي دانشگاهيان فلسفه نخوانده است .