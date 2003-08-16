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۲۵ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۳۶

به زودي منتشر مي شود

"فلسفه عمومي به زبان ساده" يا فلسفه براي دانشگاهيان فلسفه نخوانده

"فلسفه عمومي به زبان ساده" يا فلسفه براي دانشگاهيان فلسفه نخوانده

دكتر منوچهر صانعي دره بيدي دانش آموخته فلسفه غرب از معدود مترجماني است كه در يك حوزه خاص دست به ترجمه مي زنند . وي تا كنون كتابهاي بسيار مهمي از دكارت و كانت را تقديم اهل فلسفه كرده است .

دكتر منوچهر صانعي دره بيدي استاد گروه فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي  در گفت و گو با  خبر نگار فرهنگي"مهر" در باره آثار در دست انتشار خود گفت : كتابي كه حدودا چهار سال پيش تاليف، و به دست ناشر ( فرزان روز) سپرده ام  رشد عقل  نام دارد . اين كتاب در واقع شرح رساله كوتاهي از كانت درباره تاريخ و جهان وطني است كه توسط اين جانب ترجمه و در فصلنامه نامه فلسفه به چاپ رسيده است .

دكتر صانعي افزود : كتاب ديگري را كه حدودا نيمي از آن را به انجام رسانده ام ، كتابي تاليفي درباره جايگاه انسان در فلسفه كانت است . اميدوارم بتوانم اين كتاب را تا اواخر امسال ، يا بهار آينده به اتمام برسانم . 

گفتني است كه دكتر صانعي پيش از اين چهار كتاب مهم كانت در حوزه اخلاق ، يعني، فلسفه حقوق، فلسفه فضيلت ( اين دو كتاب در واقع دو بخش  كتاب مابعدالطبيعه اخلاق كانت است كه توسط دكتر صانعي در دو جلد و با نام هاي ياد شده به چاپ رسيده اند ) ، دروس فلسفه اخلاق( درسگفتارهاي كانت ) ، و دين در محدوده عقل تنها ( محض) را ترجمه و در اختيار علا قه مندان قرار داده است .   وي همچنين كتاب مهم رنه دكارت ، يعني، اصول فلسفه را نيز تقديم علاقه مندان جدي بحث هاي فلسفي كرده است .

با نظر  به آثاري كه دكتر صانعي ترجمه كرده است ، اين سوال پيش مي آيد كه وي چرا كتاب مهم كانت در حوزه اخلاق، يعني، نقد قوه عقل را به زبان فارسي ترجمه نكرده است . صانعي در پاسخ به اين سوال، ترجمه اين اثر را يكي از دغدغه هاي اساسي خود نام برد و افزود : قصد داشتم پس از ترجمه كتاب هاي كوچكتر كانت در فلسفه اخلاق ، كتاب "نقد عقل عملي" را هم ترجمه كنم ، ولي شنيدم يكي از بزرگان اهل فن ، كه كتاب هاي خوبي در حوزه فلسفه ترجمه كرده است نيمي از اين كتاب را از زبان انگليسي ترجمه كرده و قصد دارد آن را به اتمام برساند  ، لذا از تعجيل در ترجمه اين اثر منصرف شده ، ودر انتظار اين ترجمه هستم . انشاءالله پس از انتشار اين ترجمه ، اين اثر را از زبان اصلي ( آلماني) ترجمه خواهم كرد .

دكتر صانعي در پايان خبر از به پايان رساندن تاليف ديگري در حوزه فلسفه ، به نام " فلسفه عمومي به زبان ساده" داد . وي گفت : عنوان فرعي اين كتاب فلسفه براي دانشگاهيان فلسفه نخوانده است .

کد مطلب 17588

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