نمایندگان علاقه ای به سفر خارجی ندارند/ تصویب کاهش حق ماموریت وهن مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر غلامرضا کاتب به عنوان یکی از مخالفان طرح الحاق یک تبصره به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارجی برای مقامات و کارکنان به 50 درصد کاهش می یابد اظهار داشت: یکی از بزرگترین رسالت نمایندگان حفاظت از سرمایه مجلس است که بزرگترین سرمایه همان وقت مجلس است.

نماینده گرمسار اظهار داشت: ما به مجلس آمده ایم تا به مطالبات مردم بپردازیم و بزرگترین مطالبات مردم مسائل اقتصادی است.

وی گفت: طرحی را که دوستان ارائه دادند در خصوص کاهش حق ماموریت وظیفه دولت است و نباید آن را به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس بیاوریم. اگر به نتیجه این طرح فکر کنیم متوجه خواهیم شد .

وی اظهار داشت: حق ماموریت کارکنان و مسئولان مصوب هیئت وزیران است و هر سال مبلغی را به عنوان حق ماموریت مشخص می کند که اگر ما بخواهیم برای چند ماه باقیمانده از عمر دولت قانونی را تصویب کنیم وهن مجلس است.

کاتب تصریح کرد: اگر دو فوریت این طرح را تصویب کنیم حداقل 10 روز در مجلس طول می کشد و یک ماه نیز زمان می خواهد تا به دولت برود.

وی گفت: دولتی که برای اضافه کار کارمندان با مشکل مواجه است برای حق ماموریت داخلی کارمندان نیز مشکل دارد پس چطور می تواند حق الزحمه ماموریت های خارج از کشور را پرداخت کند که ما بخواهیم آن را نصف کنیم.

وی افزود: تصویب این قانون نفعی برای خزانه و مملکت ندارد و به نفع دولت نیز نیست.

کاتب گفت: نرخ ارز کشور در شرایطی است که اگر از همکاران خودمان که قبلا سابقه اجرایی داشته اند بپرسیم علاقه مند هستید به خارج از کشور سفر کنید می گویند علاقه ای نداریم.