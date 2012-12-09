غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از راه اندازی اتاق های فکر تعاون در 31 استان کشور خبر داد و گفت: این اتاق ها با حضور اساتید دانشگاه، اتاق های تعاون، خبرگان تعاون ها و کارشناسان اقتصادی شکل گرفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: برای این اتاق ها میکروپروژه هایی را تعریف کرده ایم که بتوانیم سرعت انجام کارها را بالا ببریم که یک مورد تاثیر نقش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است و نتایج آن نشان می دهد که ریسک حاصل از فعالیت اقتصادی در تعاونی ها نتیجه بخش تر است.

حسینی نیا افزود: ریسک سرمایه گذاری در تعاونی ها نسبت به سایر بخش ها، به نوعی در بین همه اعضاء تقسیم می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت بودجه امسال بخش تعاون گفت: بودجه به چند شکل می تواند دیده شود که یک بخش آن بودجه ای است که به صورت اختصاصی برای استفاده بخش تعاون پیش بینی می شود.

وی خاطر نشان کرد: یک بخش دیگر کار این است که تعاونی ها بتوانند از بودجه های عمومی با اولویت نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی بهره مند شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در قالب تعاونی های کشاورزی مهر بیش از 6 هزار میلیاردتومان را دولت در نظر گرفته است که این پروژه بتواند استفاده کند و با اولویتی که به تعاونی ها داده شد، بخش اعظمی در قالب تعاونی ها استفاده خواهد شد.

حسینی نیا با اعلام اینکه در قالب بودجه سال جاری به صورت مشخص و اختصاصی 5 هزار و 700 میلیارد ریال بودجه برای بخش تعاون در نظر گرفته شد، افزود: این مبلغ جدا از اعتبار بند (ب) ماده 29 قانون برنامه است که باید 30 درصد از درآمد ناشی از واگذاری ها برای ایجاد تعاونی های فراگیر ملی هزینه شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، بیان داشت: در سال گذشته 8 هزار و 500 میلیارد ریال به شکل تسهیلات از طریق بانک توسعه تعاون به تعاونی ها پرداخت شد.