کاهش حق ماموریت عدم رعایت شأن نمایندگان ایران در جهان را در پی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل حقیقت پور، مردم اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارجی برای مقامات و کارکنان 50 درصد کاهش می یابد، گفت: مامورینی که از جمهوری اسلامی ایران عازم ماموریت می شوند باید شئوناتشان رعایت شود.

وی افزود: به عنوان مثال خلبانی که به دیگر کشورها سفر می کند و در هتلی اقامت دارد که سایر خلبان ها نیز در آنجا هستند نباید در مذیقه قرار بگیرد.

حقیقت پور اظهار داشت: ما کشور فقیری نیستیم که بخواهیم اینگونه رفتار کنیم، باید جلوی برخی از کارهای نادرست را در خارج از کشور بگیریم که دچار کج‌روی نشوند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در پایان از نمایندگان خواست تا به فوریت این طرح رای ندهند.