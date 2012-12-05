  1. سیاست
۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

حقیقت پور به عنوان مخالف؛

کاهش حق ماموریت عدم رعایت شأن نمایندگان ایران در جهان را در پی خواهد داشت

کاهش حق ماموریت عدم رعایت شأن نمایندگان ایران در جهان را در پی خواهد داشت

نماینده مردم اردبیل به عنوان مخالف فوریت طرح کاهش 50 درصدی حق ماموریت خارجی با بیان اینکه شأن نمیاندگان جمهوری اسلامی در سایر کشورها باید حفظ شود گفت: ما کشور فقیری نیستیم که بخواهیم اینگونه رفتار کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل حقیقت پور، مردم اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن حق فوق العاده ماموریت سفرهای خارجی برای مقامات و کارکنان 50 درصد کاهش می یابد، گفت: مامورینی که از جمهوری اسلامی ایران عازم ماموریت می شوند باید شئوناتشان رعایت شود.

وی افزود: به عنوان مثال خلبانی که به دیگر کشورها سفر می کند و در هتلی اقامت دارد که سایر خلبان ها نیز در آنجا هستند نباید در مذیقه قرار بگیرد.

حقیقت پور اظهار داشت: ما کشور فقیری نیستیم که بخواهیم اینگونه رفتار کنیم، باید جلوی برخی از کارهای نادرست را در خارج از کشور بگیریم که دچار کج‌روی نشوند.
 
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در پایان از نمایندگان خواست تا به فوریت این طرح رای ندهند.
کد مطلب 1758887

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها