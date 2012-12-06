حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه ثبت نام آزمون سراسری 92 از ساعت 14 امروز پنجشنبه 16 آذرماه آغاز شد، گفت: فرایند ثبت نام تا 25 آذرماه در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org ادامه دارد و بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون سراسری سال 92 در صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 خردادماه همچنین شنبه اول تیرماه در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.

سخنگوی سازمان سنجش همچنین به داوطلبان تاکید کرد که فرایند ثبت نام به صورت الکترونیکی و تنها از طریق این سامانه صورت می گیرد.

3 روش مجاز خرید کارت اعتباری

توکلی خطاب به داوطلبان کنکور 92 به 3 روش مجاز خرید کارت اعتباری که از سوی سازمان سنجش اعلام شده، اشاره کرد و درباره روش نخست، اظهار داشت: در نخستین روش، داوطلبان توسط کارت‌های بانکی عضو شتاب، به سامانه سازمان سنجش مراجعه و با پرداخت مبلغ 10 هزار و 600 تومان کارت اعتباری ثبت نام دریافت می کنند.

به گفته وی داوطلبان به ازای شرکت در سایر گروههای آموزشی لازم است مبلغ ذکر شده را پرداخت کنند.

این مقام مسئول در سازمان سنجش آموزش کشور دومین روش دریافت کارت اعتباری ثبت‌نام را مراجعه به دستگاههای خودپرداز بانک صادرات اعلام کرد و در این باره گفت: داوطلبان از طریق دستگاه خودپرداز بانک صادرات امکان دریافت اطلاعات کارت اعتباری را دارند.

توکلی در این باره تاکید کرد که دستگاههای خودپرداز بانک صادرات تنها مبلغ مشخص شده یعنی 10 هزار و 600 تومان را دریافت می کنند و در قرارداد با این بانک، قرار نیست هیچ مبلغ دیگری به عنوان کارمزد از داوطلبان دریافت شود.

مراجعه داوطلبان به دفاتر پستی سراسر کشور به گفته مشاور عالی سازمان سنجش سومین روش برای دریافت کارت اعتباری و البته دفترچه راهنمای ثبت نام اعلام شد.

وی در این باره به ذکر پاره ای توضیحات مهم پرداخت و اظهار داشت: برای داوطلبانی که امکان خرید کارت اعتباری از طریق یکی از دو روش ذکر شده وجود ندارد، امکان دریافت کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت نام توسط باجه های پستی سراسر کشور فراهم آمده است.

توکلی ادامه داد: داوطلبان با مراجعه به دفاتر پستی و پرداخت مبلغ 10 هزار و 600 می توانند یک کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت نام دریافت کنند؛ علاوه بر این، برای دریافت کارت اعتباری گروه‌های آزمایشی دوم یا سوم،همچنین کارت اعتباری علاقمندی به پذیرش در رشته‌های پیام نور و غیرانتفاعی باید مبلغ 300 تومان پرداخت کنند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، باجه های پستی مبلغ 10 هزار ریال بابت کارمزد از مراجعه کنندگان دریافت می کنند.

توکلی همچنین درباره شرکت در رشته های پیام نور و غیردولتی خاطرنشان کرد: ‌چنانچه داوطلبی علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی باشد، باید مبلغ 5 هزار و 800 تومان پرداخت کند.

تذکراتی درباره انتخاب دانشگاه فرهنگیان

مشاور عالی سازمان سنجش همچنین درباره نحوه ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می کنند، اظهار داشت: علاقمندانی که در بند 43 ثبت نام، قصد انتخاب دانشگاه فرهنگیان را دارند موقع خرید کارت اعتباری نباید مبلغی پرداخت کنند.

وی در این باره اظهار داشت: هنگام توزیع کارت ورود به جلسه آزمون، این داوطلبان لازم است از طریق سامانه سازمان سنجش مبلغ 2 هزار و 900 تومان به صورت اینترنتی پرداخت کنند.