حسین علوی، فعال فرهنگی و یکی از معترضان به پرداختن به مفاهیم و مباحثی چون خیانت، تجاوز، شرب خمر و ... در سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمکاری مسئولان سبب ایجاد ناهنجاریهای اخلاقی در سینما شده است، گفت: وقتی پرداختن به یکسری مسایل غیراخلاقی در سینما از حد عادی بیشتر میشود، حساسیت افراد نسبت به آن موضوع کمتر میشود. از سوی دیگر ما باید از همان ابتدا مقابل ناهنجاریهای اخلاقی و هنری بایستیم و مانع انتشار آن در جامعه شویم.
وی در توضیح بیشتر این مساله بیان کرد: من باب مثال میتوان به این موضوع اشاره کرد که امام خمینی (ره) به فرماندهان گفتند که اولین ناو آمریکایی که وارد خلیج فارس شد، آن را بزنید. عدهای از سیاسیون از سر خوف با این کار مخالفت کردند در حالیکه امام به دنبال این بودند که از همان ابتدا باقدرت جلوی اینگونه تعرضات گرفته شود.
علوی با اشاره به وضعیت حجاب در جامعه توضیح داد: اگر ما در همان زمان که بدحجابی به هنجار تبدیل می شد، برخورد مناسب و قاطعانه و البته با منطقی با این موضوع انجام میدادیم، وضعیت حجاب به این صورت درنمیآمد که نتیجه این قصورها را در برخی تولیدات سینمای ایران هم ببینیم.
سیستم قضایی در برخورد با تخلفات فرهنگی کمکاری کرده است
وی با اشاره به ساخت فیلمهای ناهنجار در دولتهای پیشین، گفت: دولت اصلاحات چقدر فیلمهای قابل نقد ساخت و وزیر ارشاد از حاشیه امن برخوردار بود. یک بخشی از حاکمیت در ترویج این جریان مقصر است و مخصوصا بخش قضایی در این زمینه کمکاری کرده است. این در شرایطی است که بعضا دیده میشود دستگاه قضایی در مسایل کوچک سیاسی که خیلی ضرورت هم ندارد وارد میشود، ولی این برخورد را ما در مسایل فرهنگی نمی بینیم.
این فعال فرهنگی با طرح این سئوال که دستگاه قضایی چه برخوردی با وزیر ارشاد در این معضلات سینمایی انجام داده است، اظهار کرد: ماجرا تنها به فیلم "من مادر هستم" و یا "یک خانواده محترم" که این روزها بحثشان داغ است، منحصر نمیشود و این در حالی است که خود وزارت ارشاد متولی ساخت پروژه مشکلداری مانند "لاله" است.
علوی افزود: سیما فیلم در ماجرای "یک خانواده محترم" جرم مرتکب شده است و حداقل باید مسئولان سیما فیلم استعفا میدادند و اگر استعفا نمیدهند، دستگاه قضایی باید با مسئولان تهیه این فیلم برخورد کند که به چه حقی برای یک فیلم فاسد سرمایهگذاری کردهاید.
حسین علوی در جلسه نقد فیلم "من مادر هستم" در فرهنگسرای رسانه
وی همچنین تصریح کرد: وزارت ارشاد اگر به راه خود میرود به این خاطر است که از سوی نیروهای ارزشی احساس خطر نمیکند. عدهای فکر میکنند نیروهای حزب الله به کف خیابانها میآیند و اعتراض میکنند و مساله تمام میشود. به همین جهت است که مثلا چندین میلیون تومان به یک بازیگر خانم که کارنامه مشخصی ندارد میدهند تا فیلم مذهبی بسازد و کسی هم کاری نمیتواند انجام دهد و به این تخلفات رسیدگی نمیشود.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: ما بسیاری از مواقع به ورطه سیاسیکاری گرفتار شدهایم. یعنی گاهی افراد منافع سیاسی و روابط سیاسی را به ضوابط ترجیح میدهند و خیلی از تخلفاتی که در دستگاههای اجرایی انجام میشود به همین دلیل مورد انتقاد قرار نمیگیرند. به نظر بنده علت اصلی سکوت برخی از چهرههای سیاسی در مقابل ناهنجاریها فرهنگی، پیوند خوردن منافع سیاسی آنها با دستگاههای اجرایی است.
انتقادهای فرهنگی نباید برچسب سیاسی بخورد
وی معضل اصلی در حوزه فرهنگی را سیاسیکاری دانست و افزود: شرایط جامعه ما هم آنچنان سیاستزده است که خیلی از مواقع مشاهده میکنیم صداهایی که از جریانات فرهنگی برمیخیزد نیز به جریانات سیاسی منتسب می شود درحالی که این افراد دغدغه سیاسی و اخلاقی و اجتماعی دارند، اما کسی به این دغدغهها توجه ندارد.
علوی با انتقاد از اینکه هر انتقاد فرهنگی برچسب سیاسی میخورد، عنوان کرد: به انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک شدهایم و اگر ما انتقادی در زمینه عملکرد فرهنگی دولت مطرح کنیم، رسانههای نزدیک دولت ما را متهم به سیاسیکاری و فعالیت تخریبی میکنند.
وی در پایان تاکید کرد: به هر حال ما مکلفیم که در برابر ناهنجاریها مقاومت کرده و مطابق بند "م" وصیتنامه سیاسی الهی امام در مقابل این جریانات تخریبی در هر شرایطی بایستیم.
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