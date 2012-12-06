اولین و قدیمی ترین دایناسور زمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیمی ترین دایناسور روی زمین که اکنون Nyasasaurus parringtoni نامگذاری شده روی زمینی قدم گذاشته که با شرایط امروز آن متفاوت بوده است. این دایناسور بین 240 تا 245 میلیون سال پیش وقتی که هنوز قاره های سیاره زمین از هم جدا نشده بودند در زمین زندگی می کرد.

براساس تخمینهای محققان این دایناسور وقتی در حالت ایستاده بود بین 2 تا 3 متر طول داشته و وزن آن بین 20 تا 60 کیلوگرم بوده است.

استرلین نسبیت زیست شناس پست دکترا در دانشگاه واشنگتون به عنوان رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار داشت: اگر این دایناسور که به تازگی Nyasasaurus parringtoni نامگذاری شده اولین دایناسور روی زمین نیست، از نزدیک ترین اقوام اولین دایناسورهای روی زمین است.

نتایج این تحقیقات به طور مشروح در مجله مقالات زیست شناسی منتشر شده است.

نتایج این تحقیقات براساس چند استخوان معدود انجام شده است، استخوان بازو و شش مهره این دایناسور برای تحقیقات مورد استفاده قرار گفته است، اگرچه نسبیت اشاره کرده است که قسمت اعظم دانش ما درباره دایناسورها از همین تعداد فسیل در دسترس قرار گر فته است. تنها تعداد بسیار معدودی اسکلت نسبتا کامل دایناسورها تاکنون کشف شده است.

محققان برای این تحقیق می بایست این امر را مشخص کنند که آیا این استخوان ها به واقع متعلق به یک دایناسور است و یا این که این حیوان چه مدت زمان پیش می زیسته است.

آنها تاریخ این فسیل را برحسب لایه های سنگی که در آن کشف شده و سن لایه های بالایی آن تعیین کردند و همچنین به بررسی و مقایسه سن سنگها با لایه های مشابه و بقایای مشابه حیوانات که در سراسر کره زمین کشف شده بود، پرداختند.

آنها اطمینان دارند که این فسیلها متعلق به یک دایناسور است چرا که چندین سرنخ گویای این مطلب است. برای مثال دایناسورها سریع رشد می کنند و استخوانهای بازو متقاطع نشان می دهد که بافت استخوان به صورت ناگهانی رشد کرده است.

هانس دیتر سوس دیرینه شناسی که عضوی از این تحقیقات نبوده است با تعیین سن این دایناسور موافق است. وی در این رابطه اظهار داشت که اولین بار این استخوانها را در دهه 1970 مشاهده کرده است اما در آن زمان هیچ کدام از همکاران وی این مسئله را قبول نداشتند که این دایناسورها در اولین دوره های زمین شناختی می زیسته اند.

وی افزود: برای تصدیق رابطه بین این دایناسور و سایر دایناسورهای کشف شده نیاز به کشف استخوانهای بیشتری است.