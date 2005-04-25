به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" بنابه اعلام فيلمخانه ملي ايران روز سه شنبه 6 ارديبهشت ماه ودرادامه پنجاه و پنجمين دوره نمايش هاي هفتگي فيلمخانه ملي ايران فيلم آرابسك به كارگرداني استنلي دانن ساعت 30/18 درسينما صحرا براي اعضا به نمايش درمي آيد دراين فيلم گريگوري پك وسوفيا لورن به ايفاي نقش پرداخته اند .

استنلي دانن را عمدتا به عنوان كارگردان فيلم هاي موزيكال وبه ويژه مشهورترين فيلمش آواز باران مي شناسند كه حاصل همكاري باجين كلي بود . دانن درسال 1924 دركاروليناي جنوبي متولد شد وازسال هاي كودكي به آموزش رقص پرداخت . دردانشگاه كارولينا تحصيل كرد ودر سال هاي 1940و1941 با جين كلي روي صحنه هاي برادوي ظاهرشد . در 1943 به هاليوود رفت و بعدها كه خود كارگردان نام آوري شد - درهمه ي فيلم هايش ازريتم حركت موزون طنز وشوخ طبعي به شكل موفقي استفاده كرد. اين عناصر حتي درفيلمي مثل آرابسك كه مايه ي جنايي وحادثه اي آشكاري دارد .به كارگرفته شده اند .

ماجرا ازآن جا آغاز مي شود كه ديويد پولاك (بابازي هنرمندانه ي گريگوري پك ) درنقش پروفسوري آشنا به زبان هاي باستاني ، درموقع بازديد از اكسفورد موفق به كشف رمز يك پيغام سري به خط هيروگليف مي شود وزمينه را براي پرداخت سوژه درقالب يك كمدي جاسوسي مهيج ومفرح فراهم مي كند . جاسوس بازي هاي سوفيا لورن نيز به باركمدي وسرگرم كننده فيلم مي افزايد وهرچه بيشتر آرابسك را به طرح كلي مردي كه زياد مي دانست ساخته ي آلفرد هيچكاك (محصول 1955) نزديك مي كند . فيلم برداري درخشان كريستوفر چاليس وموسيقي متن هنري منسيني نيز ازامتيازهاي آرابسك است .

بنا به اين گزارش، روابط عمومي معاونت امور سينمايي وسمعي و بصري در ادامه اعلام كرد: درون مايه كلي آرابسك نيزهمان درون مايه ي شناخته شده ي گنگ درميانه ي ماجرا وداستان چندآدم مشكوك ومقداري تعليق و ترديد دانن كه مي توانست درآرابسك نيزهمان بيان شيرين و ساده ي خود را داشته باشد با معلق گويي سينماي خود وبا بسياري ازتاكيدهاي قراردادي وكليشه اي روي آدم ها چهره ها ونگاه ها تصاويرابداعي وگاه ثيقلي به وجود آورد كه گاهي لحني مطنطن درفيلم او به خود گرفته است . تصاوير دفورمه شده كه به صورت انعكاس به كمك عدسي "وايد انگل " ايجادشده درآرابسك به مقدار فراوان ديده مي شود وتاحد زيادي به فيلم لحن جدي تر مي دهد و ازعناصر شوخ طبعانه ي معمول آثار استنلي دانن مي كاهد . مجموعه ي اين عناصر آرابسك را به تجربه اي فرماليستي درفيلم حادثه اي به ويژه براي استنلي دانن بدل ساخته است .

دراعماق قلب من (1954) هفت عروس براي هفت برادر (1954) بازي پيژاما (1957) بي ا حتياط (1958) يانگي هاي لعنتي (1959) يك بارديگر با احساس (1959) بسته مرموز (1960) چمن سبزتر است (1960) دوهمسفر (1967) مبهوت (1967) پلكان (1969) شازده كوچولو (1975) لاكي ليدي (1976) سينما سينما (1979) زحل 3(1980) فيلمهاي استنلي دانن هستند.

خالقان فيلم ارابسك از اين قرارند: كارگردان : استنلي دانن ، فيلم نامه نويس ها ، جوليان ميشل استنلي پرايس ، پي ير مارتون ، براساس :داستاني نوشته ي آلكس گرودون ، فيلم بردار : كريستوفر چاليس ، موسيقي متن : هنري منسيني ، بازيگران : گريگوري پك ، سوفيا لورن ، آلن بادل ، كيرون مور، جرج كولوريس ،تهيه كننده : استنلي دانن محصول 1966/ رنگي ، دوبله