کشورهای عربی و اسلامی امام حسین (ع) را الگو قرار دهند

"ناجی شلغم" با سخنرانی در دفتر شیخ "همام حمودی" رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق از کشورهای عربی و اسلامی خواست که در تعامل با دوست و دشمن، امام حسین (ع) را الگو قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: مصلحت امت باید بر منافع شخصی ترجیح داده شود و این همان چیزی است که امام حسین (ع) آن را انجام داد و ثروت و قدرتی را که یزید به ایشان پیشنهاد داد تا در برابر باطل سکوت کند، نپذیرفت.

وی از کشورهای عربی و مسلمان خواست که از قیام امام حسین (ع) و یارانش که با قیام در برابر حکومت بنی امیه و یزید چراغ های آزادی را روشن کرد، پند بگیرند.

متأثر از هایدگر هستم/ انتقاد از انسان محور بودن سنت متافیزیکی

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های نظریه چیست دوشنبه سیزدهم آذرماه با سخنرانی بیژن عبدالکریمی در خانه هنرمندان برگزار شد.

وی بحث از نظریه را در هر صورتی معطوف به حوزه فلسفه دانست و گفت: وقتی درباره تفکر، عقلانیت و هنر می‌اندیشیم چه سواد داشته باشیم چه بی‌سواد باشیم، از آن جهت که در فضای کنونی جهان واقعیم بنابراین در حوزه فلسفه به این مسایل اندیشیده‌ایم.

عبدالکریمی با اشاره به تاثیرپذیری فراوان خود از هایدگر گفت: در تلقی خود از نظریه بسیار بسیار متاثر از هایدگر هستم لذا ادعای اصالت سخنانم را ندارم، اما این به آن معنا نیست که حرف‌های من عین اندیشه هایدگر است، زیرا شاید هایدگر مسایل را به این طریق صورت‌بندی نکرده باشد. شاید پاره‌ای از گفته‌هایم را بتوان در کتاب‌های هایدگر پیدا کرد اما نمی‌توان گفت بقیه گفته‌هایم را دقیقا از چه مطالبی برداشت کردم، زیرا در عین تاثیرگیری از هایدگر نوع مواجهه من و او با مسایل متفاوت است. هرجا بصیرتی بنیادین در سخنانم هست مدیون هایدگر و هرجا قصوری هست متوجه من است.



عقل کامل هم نمی تواند ذات الهی را بشناسد/ فارابی معلم ثانی فلسفه است



نشست علمی «تأثیر آراء معرفتی متفکران اسلامی بر تفکر غرب» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوشنبه 13 آذرماه در تالار علامه جعفری این پژوهشگاه برگزار شد.



در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره «طرح معرفت‌شناسی اسلامی» به ارائه سخن پرداخت و گفت: یکی از مباحثی که این روزها در حوزه معرفت شناسی بیان می شود، مسأله اثبات و عدم اثبات معرفت به واقع است. تبیین های گوناگونی که نوعا مبتلا به افراط یا لزوما تفریط است در پاسخ ارائه می شود.



وی افزود: یک تبیین اجمالی ساده ای که مقداری واقع بینانه به فرآیندهای تکون معرفت نگریسته باشند عرض می کنم که در حقیقت این تلقی و این نگرش مبنای معرفت شناختی لویناس و دست کم اصل اولیه این نظریه را تشکیل می دهد. چهار مقدمه را بیان می کنم و از آن یک نتیجه گرفته می شود؛ اول اینکه معرفت تام و فنایی ناپذیر مختص ذات تام و نامتناهی است.



در ادامه این نشست، دکتر حسین کلباسی اشتری، عضو هیئت دانشگاه علامه طباطبایی درباره «علم حضوری و تفکر غرب»به ارائه سخن پرداخت و گفت: اتین ژیلسون در کتاب «وحدت تجربه فلسفی» که به کتاب «نقد تفکر فلسفی غرب» توسط دکتر احمد احمدی ترجمه شده، در نکته ای می گوید: تمایز و جدا شدن هستی شناسی و معرفت شناسی، سرآغاز و تبارشناسی ای دارد که به ارسطو بر می گردد.



وی افزود: مستحضر هستید در متافیزیک ارسطو (مجموعه چهارده جلدی) نحوه ای از تفکر فلسفی، تعریف فلسفه و توجه فیلسوف به موضوعات فلسفی و اینکه اصلا متعلقات تفکر فلسفی است، مطرح شده که با اسلاف و میراث ملی یونان تفاوت مهمی دارد.



کلباسی گفت: در اینکه معرفت شناسی، از هستی شناسی از وجودشناسی جدا افتاد و چیزی پدید آمد که ما یعنی فاعل شناسا که بعدا با عنوان سوژه در سنت مدرن از آن یاد شده است با چه و چه چیزی تلاقی می کند و اندیشه و فکر و شناخت او به چه اصابت می کند داستان درازی دارد.



دیگر سخنران این نشست دکتر ابراهیم موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بود که درباره «فارابی و تفکر غرب» به ارائه سخن پرداخت و گفت: فارابی چیزی بیشتر از آن چیز یکه قبول داریم به آن پرداخته ایم در غرب تأثیرگذار بوده است. فارابی برای کل تاریخ فلسفه غرب و جهان اسلام، معلم ثانی است. فارابی در مسائل متافیزیک و سیاست دارای بحثهای عمیقی است.



وی افزود: به نظر می رسد که غرب از دوره جدید نگاه دوباره ای به فارابی انداخنه است و این جدا از شناخت اولیه این فیلسوف است، فارابی شرح مفصلی را بر کتاب العبارة ارسطو دارد. ارسطو در این اثر به زبان توجه می کند، اما در واقع رابطه آنرا با حقیقت و فکر می خواهد بسنجد. ارسطو دقتهای جالبی در این اثر دارد و مباحث جدیدی را طرح می کند. یکی از شرح های بسیار دقیق و عمیق بر این اثر که هم بر ابن سینا و هم بر غرب اثر گذاشته، شرحی است که فارابی بر آن نوشته است.



آخرین وضعیت جسمانی آیت‌الله مجتبی تهرانی

خبری که در هفته گذشته بازتاب وسیعی داشت وضعیت جسمانی آیت الله مجتبی تهرانی بود. بیماری آیت الله مجتبی تهرانی از اساتید برجسته اخلاق و حوزه علمیه موجب نگرانی بسیاری از علاقمندان ایشان شد به گونه ای که پیامکهای زیادی در مورد وضعیت جسمانی ایشان در روزهای گذشته رد و بدل شد.



آیت‌‌الله‌‌ حاج‌‌آقا مجتبی تهرانی، که از مراجع عظام تقلید و از شاگردان مبرّز مکتب فقهی، اصولی، فلسفی، اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) می‌‌باشند و بیش از 30 سال است که کرسی دروس اسلامی ایشان در حوزه‌ علمیه‌‌ تهران، طلاب و فضلای اُمّ‌‌القرای جهان اسلام را سیراب می‌‌سازد، از سال 1380 هـ.ش در بیانات ایّام دهه‌‌ اوّل محرّم‌‌الحرام و دهه‌‌ آخر ماه صفر خود، به تشریح ابعاد گوناگونی از قیام و انقلاب حضرت سیّدالشّهداء پرداخته‌‌اند که مورد توجه بسیاری از جوانان و نیز مردم تهران قرار گرفته است.