استقبال از ضریح امام حسین (ع) افتخاری بزرگ است

حیدر شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مکتب عاشورا پس از هزار و 400 سال هنوز زنده است و اکنون شاهدیم که پس از گذشت قرنها از آن واقعه روز به روز بر عزت و عظمت امام حسین(ع) و اسلام افزوده می شود.

وی با بیان اینکه شهرستان شوشتر جزو شش شهر میزبان ضریح مطهر در استان خوزستان است، افزود: این افتخار بزرگی برای مردم این شهرستان است.

شهریاری حضور پرشور مردم در استقبال از کاروان سفینة النجاة و ضریح متبرک امام حسین (ع) را وصف نشدنی دانست و گفت: این امر نشان دهنده ولایتمداری و حضور در صحنه مردم شهید پرور خوزستان و شهرستان شوشتر است.

وی با تاکید براین که این حرکت عظیم فرهنگی برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم ماندگار است، اظهار کرد: این روزها ضریح جدید امام حسین(ع) در قالب کاروان سفینة النجاة از شهرهای مختلفی عبور خواهد کرد تا به جایگاه اصلی خود در کربلا برسد و استقبال مردم نشانه عشق و ارادت به اباعبدالله‎حسین(ع) است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شوشتر با اشاره به ورود ضریح مطهر امام حسین تا ساعاتی دیگر به این شهرستان، گفت: براساس آخرین برنامه عنوان شده، ضریح مطهر امام حسین(ع) پس از ورود به شهرستان و استقبال مردم در میدان امام حسین(ع) به امامزاده عبدالله انتقال می ‌یابد و تا صبح فردا در این مکان متبرک مستقر خواهد بود.



وی از سخنرانی امام جمعه هفتکل در مراسم استقبال مردم شوشتر از ضریح نورانی حضرت امام حسین (ع) خبر داد و افزود: هیئت های مذهبی نیز با حضور خود در مراسم استقبال یکبار دیگر عشق وارادت خالصانه را به اهل بیت عصمت و طهارت به منصه ظهور می رسانند.



شهریاری تصریح کرد: فضای شهر برای استقبال از کاروان سفینة النجاة کاملا آماده است و مردم این شهرستان بی صبرانه منتظر ورود ضریح متبرک امام حسین (ع) هستند و در استقبال از ضریح مطهر و حضور مردم، برنامه ‌هایی از جمله زیارت عاشورا، دعای توسل، مداحی، عزاداری و سینه ‌زنی نیز برگزار می ‌شود.



وی یادآورد شد: ضریح مطهر بارگاه امام حسین(ع) دهه دوم محرم از استان قم حرکت حرکت کرد و پس از عبور از استان‌ های تهران، ایلام، مرکزی و لرستان به خوزستان رسیده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شوشتر افزود: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) در شهرستان‌ های اندیمشک، دزفول، شوشتر، اهواز، آبادان و خرمشهر توقف می کند.

